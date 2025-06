Fabrizio Romano confirma la gran notícia i l'hi diu a Raphinha, fitxatge TOP: Hi ha acord

Fabrizio Romano s'ha convertit en el protagonista absolut de les darreres setmanes pel que fa al mercat de fitxatges. Gràcies a la seva gran feina podem conèixer tots els secrets i anticipar les operacions més destacades. El periodista italià no sol fallar en els seus pronòstics i per això és tan famós: és el millor.

La seva darrera publicació ha causat un gran rebombori a Espanya perquè afecta directament el Barça, i especialment Raphinha. El protagonista de tota aquesta història és un extrem que és a l'agenda culer des de fa diversos mesos. La direcció esportiva del club català fa temps que treballa per trobar un extrem que pugui dosificar Raphinha quan sigui necessari.

El brasiler ho ha jugat pràcticament tot, gairebé no ha tingut descans i ha arribat just al final de temporada. Una situació que Hansi Flick no vol que es repeteixi i per la qual ha demanat l'arribada d'un extrem de qualitat. En concret, el tècnic alemany estaria encantat de rebre al Barça Rayan Cherki, la gran estrella del conjunt francès del Lyon.

El Barça s'interessa per Rayan Cherki

El jove jugador francès de 21 anys ha fet una gran temporada al Lyon, cosa que li ha valgut per guanyar-se l'interès de diversos dels grans d'Europa. Rayan Cherki ha disputat al llarg de la temporada 44 partits, anotant 12 gols i repartint 20 assistències. L'habilidós extrem francès ha estat coronat com a el millor regatejador de la Ligue 1 en l'actual exercici.

D'altra banda, el grup d'observadors tècnics de la UEFA l'ha nomenat com a jugador jove de la temporada 2024/25 a l'Europa League. El Lyon va aconseguir accedir als quarts de la competició on Cherki va tenir un paper molt destacat amb 4 gols i 8 assistències. Per tot això, Rayan Cherki s'ha colat a l'agenda del Barça com a suplent de Raphinha, però tot ha canviat amb el darrer missatge de Fabrizio Romano.

Fabrizio Romano anuncia el fitxatge de Rayan Cherki

Per sorpresa de tothom, Fabrizio Romano ha confirmat que l'objectiu del Barça fitxarà finalment pel Manchester City. Rayan Cherki està a punt de fitxar pel conjunt de Pep Guardiola, cosa que obligarà el Barça a buscar noves alternatives. Després d'una temporada atípica a l'era Guardiola, el City va amb tot per fer neteja i construir un nou projecte ambiciós.

El City té molt encarrilat el fitxatge de Rayan Cherki, la joia del Lyon que ha donat el seu OK a l'arribada al club anglès. El Manchester City desemborsarà la quantitat de 40M per fer-se amb els serveis del futbolista francès. Per la seva banda, Raphinha celebra la notícia, ja que podrà continuar jugant fins que el cansament el deturi.