Fabrizio Romano avisa: més competència per a Marc Casadó, Flick n'és el responsable

Una de les grans novetats de la temporada a Can Barça ha estat la figura de Marc Casadó: el seu rendiment i grans actuacions han enlluernat. La temporada passada, Casadó era un habitual a les convocatòries de Xavi Hernández, però va disposar de pocs minuts de joc. El jugador del planter va acumular més de 50 convocatòries amb el primer equip sense assentar-se definitivament i va passar gran part de la temporada alternant el filial amb el primer equip

Aquesta situació va generar un gran desgast en Marc Casadó i gairebé va provocar la seva sortida del club l'estiu passat. Però amb l'arribada de Flick el futur de Casadó va començar a fer un gir radical. Hansi Flick va confiar en tot moment en el talent de La Masia i es va convertir en una peça important en el seu esquema de joc

En pretemporada les sensacions ja van començar a ser molt positives, ja que Marc Casadó va passar a jugar al costat de Bernal al pivot. Començada la Lliga i amb la greu lesió del de Berga, Casadó es va convertir en un intocable a la medul·lar al costat de Pedri. El seu gran treball a l'hora de recuperar pilotes i la seva claredat per treure l'esfèric jugat són les seves principals característiques

La lesió de Marc Casadó ho va canviar tot

La gran trajectòria de Marc Casadó a la temporada només s'ha vist afectada per la lesió que va patir al genoll. L'ha mantingut fora dels terrenys de joc durant dos mesos i Frenkie de Jong ho ha aprofitat per fer-se un lloc a l'onze de Flick. El neerlandès ha sorprès tothom i ha tornat a assolir un gran nivell que no es veia des de feia molt de temps

Ara bé, de cara a la pròxima temporada, Marc Casadó promet donar guerra. Aquest curs ha participat en 36 partits, disputant 2.447 minuts de joc efectiu, anotant 1 gol i repartint 6 assistències. L'any que ve en vol més, però l'avís de Fabrizio Romano podria complicar les seves intencions

Fabrizio Romano avisa Marc Casadó

Per a la pròxima campanya, Marc Casadó s'enfrontarà a més competència. Fabrizio Romano ha avançat la incorporació d'un pivot que acaba de fer 18 anys i que és considerat el successor natural de Sergio Busquets. Estem parlant de Bernal, que es troba a la darrera fase de la seva recuperació i que formarà part del primer equip

A finals d'agost, Bernal patia una greu lesió al genoll que el deixava fora de la competició per a la resta de la temporada. Un cop molt dur per al jove pivot en qui Hansi Flick havia dipositat grans esperances. Però actualment Bernal es troba ultimant la seva recuperació i tot apunta que podria estar llest per reaparèixer al pròxim Joan Gamper

A més, tal com ha informat Fabrizio Romano, el Barça renovarà el seu contracte fins al juny de 2029 per demostrar el seu pes al club. La presència de Bernal potenciarà la medul·lar i provocarà molta més competència al pivot per a Marc Casadó. Sens dubte, el Barça té molt talent a la seva medul·lar que la fa una de les millors del futbol mundial actual