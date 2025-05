Xabi Alonso li diu a Florentino Pérez a la cara: 'És espectacular, el necessitem'

Xabi Alonso ha tornat al Real Madrid, aquesta vegada com a entrenador. La seva etapa com a futbolista va deixar empremta al Bernabéu i ara vol conquerir el públic des de la banqueta. La missió no és fàcil, especialment després de la temporada irregular de Carlo Ancelotti

Tot i guanyar la Champions la temporada passada, Ancelotti no ha aconseguit títols aquest any. Això ha estat suficient perquè Florentino Pérez decidís prescindir dels seus serveis. L'exigència al Real Madrid és màxima i Xabi Alonso ja sap a què s'enfronta

Llibertat per treballar, la prioritat de Xabi Alonso a Madrid

El tècnic espanyol té molt clar que per triomfar necessita autonomia i llibertat per gestionar l'equip. Aquest aspecte s'ha convertit en un punt clau en els seus primers dies al club. Xabi Alonso vol deixar clar que la seva paraula i la seva visió tindran pes dins la planificació esportiva

Tanmateix, aquesta postura ja ha provocat tensions amb Florentino Pérez. La relació entre tècnic i president serà clau per al futur del Real Madrid. Les primeres friccions han sorgit per decisions esportives i de plantilla

El pols entre Xabi Alonso i Florentino Pérez

Un dels principals desacords ha estat el futur de Rodrygo. Mentre Florentino Pérez veu amb bons ulls la seva possible sortida, Xabi Alonso defensa amb fermesa que Rodrygo ha de quedar-se. Creu que el brasiler és una peça fonamental per al projecte

En la seva presentació oficial, Xabi Alonso no va dubtar a elogiar el brasiler: "Rodrygo és jugador del Real Madrid. És un jugador espectacular i el necessitarem", va afirmar amb convicció. Aquest missatge ha donat esperança a l'afició i al mateix jugador

Rodrygo, un talent imprescindible per a Xabi Alonso i el Madrid

El suport de Xabi Alonso a Rodrygo implica que el jove brasiler té moltes probabilitats de continuar al Bernabéu. La postura del tècnic pot inclinar la balança davant la intenció del president. Això mostra un Madrid dividit pel que fa a decisions de plantilla

Xabi aposta per potenciar el talent jove i per donar confiança als jugadors que considera clau. La defensa de Rodrygo és una mostra clara de l'estratègia del nou entrenador per revitalitzar l'equip

Xabi Alonso té al davant un desafiament enorme. Repetir l'èxit de la seva etapa com a jugador i superar els dubtes generats per l'últim any sense títols. La seva gestió del vestidor i la seva capacitat per treballar amb llibertat seran decisives