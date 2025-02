Fabrizio Romano, popular periodista especializado en el mercado de fichajes, lanza un claro aviso a Laporta y Deco y confirma que el Barça ya tiene una oferta encima de la mesa. Fabrizio Romano, famoso por su habitual 'Here We Go', ha publicado una información que confirma que el Barça tiene una oferta directa del Palmeiras, club brasileño que quiere a Vitor Roque. El mercado de fichajes brasileño cierra el próximo 28 de febrero y, por ende, el Palmeiras quiere fichar ya a Vitor Roque, delantero del Barça cedido en el Betis andaluz.

El Barça no cuenta con Vitor Roque y, por ende, ya le lleva semanas buscando una salida, que podría acabar de definirse en estas próximas horas de semana. El problema principal es que el Barça cedió a Vitor Roque al Betis hasta final de temporada, por lo que los béticos podrían acogerse a su derecho y quedarse con él. El Barça está trabajando, junto a varios intermediarios como André Cury, que el Betis acepte y libere a Vitor Roque para que, posteriormente, puede ser vendido al Palmeiras, que pagaría 28M€.

Vitor Roque llegó al Barça como el delantero promesa de Brasil, fichado del Athletico Paranaense con 18 años y fue una incorporación avalada por Deco. El club culer pagó 30 millones de euros por su fichaje más una cifra similar en variables, que evidentemente no se pagarán. El delantero firmó un contrato hasta 2031 con una cláusula de 500M€ y llegaba con una gran aureola de goleador, postulándose como el sucesor natural de Robert Lewandowski.

Fabrizio Romano avisa a Deco y Laporta, adiós Barça: 'La oferta ya está presentada'

Vitor Roque, delantero brasileño de 19 años de edad, llegó a LaLiga EA Sports hace justo un año y, tras pasar por Barça y Betis, no se ha terminado de asentar. Vitor Roque tiene contrato con el Barça, pero el club culer no quiere saber nada del brasileño y solo piensa en buscarle nuevo destino, pues el Betis tampoco se lo quedará. La adaptación de Vitor Roque a LaLiga EA Sports no ha sido sencilla, motivo por el que el delantero brasileño ya piensa en hacer las maletas hasta su nuevo destino.

Según ha avanzado Fabrizio Romano, el Barça ya tiene una oferta formal del Palmeiras, que pagaría unos 30 millones de euros por el delantero brasileño, ahora cedido en el Betis. El Barça ve con muy buenos ojos la operación, sobre todo porque lograría que el fichaje de Vitor Roque se quedara aquí y no generara más pérdidas en las cuentas culers. El balón está en el tejado del Betis, que deberá decidir qué hacer con Vitor Roque: el delantero centro está forzando para regresar a Brasil, por lo que hay muchas opciones.

Tratando de aprovechar su mal rendimiento, el Palmeiras busca hacerse con sus servicios antes del 28 de febrero, cuando finaliza el mercado en Brasil. El Palmeiras está decidido a apostar fuerte por Vitor Roque, pero antes está sondeando que la operación sea factible. Para ello, el Betis tendría que dar el OK rompiendo la cesión de 2 años con el Barça.