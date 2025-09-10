Ni hi és ni se l’espera, Thibaut Courtois ja no el necessita: adeu Reial Madrid
El porter belga està satisfet amb el que té al davant i no vol que això canviï
La solidesa defensiva ha estat un dels pilars fonamentals del Real Madrid en les últimes temporades. Moltes de les finals de Champions conquerides es van decidir sense que Thibaut Courtois rebés gols. El porter belga, considerat per molts el millor del món, ha multiplicat les opcions d'èxit del conjunt blanc amb actuacions memorables.
Tot i així, el mèrit no ha estat només del porter. La defensa del Real Madrid ha jugat un paper crucial en la construcció d'un mur que ha desesperat els millors atacants del planeta. Alaba i Militao, per exemple, van formar una parella que va protegir Thibaut Courtois amb èxit a la Champions de 2022 davant el Liverpool.
Tanmateix, d'entre tots els defenses que han ajudat Thibaut Courtois, Ferland Mendy ha estat probablement l'escuder més fiable. El lateral francès s'ha caracteritzat per la seva capacitat defensiva, la seva fortalesa en els duels individuals i la seva disciplina tàctica. Amb el pas dels anys s'ha convertit en una autèntica assegurança de vida per a l'equip.
Tot i això, la situació actual de Ferland Mendy està lluny de ser ideal. El defensor fa cinc mesos que està lesionat i el seu retorn continua sent una incògnita. Els problemes físics l'han col·locat en una situació límit dins del club.
Ferland Mendy ja no és necessari
El més preocupant és la manca d'un calendari clar per a la seva tornada. Cada setmana s'endarrereixen els terminis i la sensació d'incertesa creix entre els aficionats i dins del mateix vestidor. Ferland Mendy ha passat de ser intocable a convertir-se en un jugador la contribució del qual és mínima.
El Real Madrid, conscient d'aquest panorama, ha actuat amb rapidesa al mercat. L'arribada d'Álvaro Carreras i la continuïtat de Fran García han ofert alternatives fiables per a la banda esquerra. Amb ells, la sensació és que l'equip pot cobrir l'absència de Ferland Mendy sense grans dificultats.
Álvaro Carreras aporta frescor i projecció ofensiva, quelcom que s'adapta bé a la idea de Xabi Alonso. Per la seva banda, Fran García ofereix intensitat, velocitat i un sacrifici defensiu que recorda als millors laterals de l'última dècada. Tots dos han demostrat estar preparats per assumir el repte.
En aquest context, Ferland Mendy sembla haver perdut el lloc que tant li va costar consolidar. Els seus problemes físics i l'aparició de noves opcions l'han deixat en un segon pla. Fins i tot Thibaut Courtois, que tantes vegades es va beneficiar de la seva seguretat defensiva, ja no depèn d'ell.
Ferland Mendy té peu i mig fora del Real Madrid
La sensació general és que Mendy ja no és necessari al Real Madrid. L'equip ha après a viure sense ell i les solucions trobades ofereixen garanties a mitjà termini. El francès s'enfronta ara a un futur incert, on el seu comiat al club sembla cada cop més probable.
El Real Madrid continua sent sòlid al darrere, amb Thibaut Courtois recuperant el seu millor nivell i una defensa renovada que respon en els grans escenaris. En canvi, a Ferland Mendy ni hi és ni se l'espera. I potser és moment d'acceptar que el seu cicle al Santiago Bernabéu ha arribat al final.
