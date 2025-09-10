Ni está ni se le espera, Thibaut Courtois ya no lo necesita: adiós Real Madrid

La solidez defensiva ha sido uno de los pilares fundamentales del Real Madrid en las últimas temporadas. Muchas de las finales de Champions conquistadas se decidieron sin que Thibaut Courtois recibiera goles. El guardameta belga, considerado por muchos el mejor del mundo, ha multiplicado las opciones de éxito del conjunto blanco con actuaciones memorables.

Aun así, el mérito no ha sido solo del portero. La zaga del Real Madrid ha jugado un papel crucial en la construcción de un muro que ha desesperado a los mejores atacantes del planeta. Alaba y Militao, por ejemplo, formaron una dupla que protegió a Thibaut Courtois con éxito en la Champions de 2022 ante el Liverpool.

Sin embargo, de entre todos los defensas que han ayudado a Thibaut Courtois, Ferland Mendy ha sido probablemente el escudero más fiable. El lateral francés se ha caracterizado por su capacidad defensiva, su fortaleza en los duelos individuales y su disciplina táctica. Con el paso de los años se ha convertido en un auténtico seguro de vida para el equipo.

Sin embargo, la situación actual de Ferland Mendy está lejos de ser ideal. El defensor lleva cinco meses lesionado y su regreso continúa siendo una incógnita. Los problemas físicos lo han colocado en una situación límite dentro del club.

Ferland Mendy ya no es necesario

Lo más preocupante es la falta de un calendario claro para su vuelta. Cada semana se retrasan los plazos y la sensación de incertidumbre crece entre los aficionados y dentro del propio vestuario. Ferland Mendy ha pasado de ser intocable a convertirse en un jugador cuya aportación es mínima.

El Real Madrid, consciente de este panorama, ha actuado con rapidez en el mercado. La llegada de Álvaro Carreras y la continuidad de Fran García han ofrecido alternativas fiables para la banda izquierda. Con ellos, la sensación es que el equipo puede cubrir la ausencia de Ferland Mendy sin mayores dificultades.

Álvaro Carreras aporta frescura y proyección ofensiva, algo que se adapta bien a la idea de Xabi Alonso. Por su parte, Fran García ofrece intensidad, velocidad y un sacrificio defensivo que recuerda a los mejores laterales de la última década. Ambos han demostrado estar listos para asumir el reto.

En este contexto, Ferland Mendy parece haber perdido el sitio que tanto le costó consolidar. Sus problemas físicos y la irrupción de nuevas opciones lo han dejado en un segundo plano. Incluso Thibaut Courtois, quien tantas veces se benefició de su seguridad defensiva, ya no depende de él.

Ferland Mendy tiene pie y medio fuera del Real Madrid

La sensación general es que Mendy ya no es necesario en el Real Madrid. El equipo ha aprendido a vivir sin él y las soluciones encontradas ofrecen garantías a medio plazo. El francés se enfrenta ahora a un futuro incierto, donde su adiós al club parece cada vez más probable.

El Real Madrid sigue siendo sólido atrás, con Thibaut Courtois recuperando su mejor nivel y una defensa renovada que responde en los grandes escenarios. En cambio, a Ferland Mendy ni está ni se le espera. Y quizás sea momento de aceptar que su ciclo en el Santiago Bernabéu ha llegado a su fin.