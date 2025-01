La Policia deté Kike Salas, futbolista del Sevilla: el motiu fa pensar

La notícia del dia arriba directament des del Sevilla. I és que el prometedor central del conjunt andalús, Kike Salas, ha estat detingut per la Policia aquest mateix matí. Als seus 22 anys, el futbolista estava vivint un moment dolç en la seva carrera esportiva, assentat en l'onze de García Pimienta i amb ofertes per provar sort a Itàlia.

Tanmateix, aquest matí, la Policia se l'ha emportat fins a les dependències judicials per investigar i preguntar a Kike Salas pel que ha succeït. I és que, segons sembla, el central està sent qüestionat sobre un tema d'apostes il·legals. Una modalitat totalment prohibida per als jugadors de futbol a nivell professional per la incidència que poden tenir en els resultats.

Què ha passat amb Kike Salas?

Tal com ha informat El Confidencial, el jutjat de Morón de la Frontera ja està investigant a Kike Salas per suposat frau a l'hora de realitzar certes apostes. Segons sembla, tot té a veure amb les targetes grogues rebudes pel jugador i els beneficis que el seu entorn estava obtenint. En concret, a més del central del Sevilla, també hi ha 2 joves més que estan sent investigats per aquests fets.

Sens dubte, la notícia suposa un cop terrible per a les aspiracions esportives de Kike Salas, que podria enfrontar-se a una greu sanció. La possibilitat de quedar inhabilitat durant diversos anys està damunt la taula. Per al Sevilla FC i García Pimienta, el seu entrenador, la notícia suposa un cop terrible, ja que el jove defensor estava sent important en els plans de l'equip andalús.

De moment, no hi ha molta més informació, però està clar que Kike Salas està en problemes. Suposadament ha forçat targetes grogues per afavorir el seu entorn i permetre que guanyés diners de manera il·lícita. Una pràctica perseguida i castigada per la Policia, ja que posa en risc la netedat i honestedat de tot el futbol espanyol.

Caldrà estar molt atents als pròxims dies per veure en què queda tot, però és evident que la carrera esportiva de Kike Salas queda bastant tocada després de la notícia. Mentrestant, García Pimienta haurà de buscar solucions amb urgència, ja que el més probable és que el central no pugui jugar el pròxim partit.