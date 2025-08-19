Eric García se entera del plan del Barça: Ronald Araújo es su última opción

El futbolista de Martorell, Eric García, se ha convertido sin lugar a dudas en una pieza importante para el engranaje de Hansi Flick. De pasar a ser casi un descarte el mes de enero pasado, a ser un auténtico comodín para el técnico alemán. Su gran rendimiento a lo largo de la segunda vuelta así lo demuestra convirtiéndose en el sustituto ideal de Koundé cuando fue necesario.

Hansi Flick valora tremendamente la polivalencia de un Eric que puede jugar en el eje central de la zaga así como en el lateral diestro. El jugador catalán también puede desenvolverse, sin problemas, en la zona del pivote defensivo de la medular, si el equipo lo requiere. Su posible salida el pasado mes de enero por falta de minutos, quedó frenada por las múltiples lesiones en defensa del Barça.

Desde entonces Eric acumuló minutos de calidad en todas las competiciones demostrando a Hansi Flick que podía contar con él. Tanto es así que la competencia en el lateral derecho ha comenzado 'on fire' esta nueva temporada y contra todo pronóstico Eric acabó siendo titular el sábado contra el Mallorca. No es habitual ver a Jules Koundé en el banquillo esperando su oportunidad, la temporada pasada fue un indiscutible del técnico.

Eric García, titular en Mallorca

El futbolista de Martorell comenzó en el primer once titular de la temporada ganándole la partida a su compañero Jules Koundé. El francés acabó entrando en el último cuarto en sustitución de Pau Cubarsí para ocupar la demarcación de lateral derecho. Con el cambio, Eric García se desplazó a la posición de central zurdo.

En consecuencia, está claro que el entrenador alemán apuesta, de nuevo, como hizo en la segunda parte de la temporada pasada a mantener a los dos jugadores en el lateral diestro. Dos jugadores de alto nivel para una sola posición en la que se irán turnando con la finalidad de dosificar esfuerzos a lo largo de la temporada. La opción de Ronald Araújo para el lateral derecho no le pasa por la cabeza a Flick que la considera como última opción.

Koundé apunta como titular contra el Levante

Hansi Flick destacó, al término del partido en Son Moix, que Eric García había hecho una muy buena pretemporada y se merecía jugar. Con estas palabras el técnico alemán demuestra la importancia de Eric en el equipo y su confianza en el jugador. Flick indicó también que Jules Koundé se encuentra a un buen nivel, el francés jugó el curso pasado 53 de los 60 partidos posibles.

El internacional francés asume con naturalidad la competencia en el lateral diestro lo que también dosificará esfuerzos y evitará posibles lesiones. Koundé ve con tranquilidad el protagonismo creciente de Eric en el equipo y continuará siendo el gran comodín de Flick. Dependeiendo del rendimiento de Araújo en el eje central, el de Martorell siempre estará para jugar en la demarcación que Flick considere oportuna.