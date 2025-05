Màxima felicitat per a l'afició del Barça: Deco confirma el rumor sobre els fitxatges

Des de fa setmanes, els rumors sobre els moviments del Barça en el mercat de fitxatges no han deixat de sonar. El focus ha estat en els laterals, assenyalats com el punt més dèbil de la plantilla actual. També hi ha hagut especulacions sobre un possible reforç en l'eix central de la defensa.

Tanmateix, més enllà de la informació que circula en mitjans i xarxes, ha estat el mateix Deco qui ha sortit a posar claredat. El director esportiu del Barça ha concedit una entrevista en la qual ha definit, amb sinceritat, la fulla de ruta que té el club. Les seves paraules no han passat desapercebudes per als seguidors culers, que celebren enormement les seves declaracions.

Deco, clau en la planificació del Barça

En el nou projecte que lidera Hansi Flick, Deco té un paper fonamental. L'exfutbolista portuguès manté una relació directa i constant amb Joan Laporta i amb el mateix Flick. Junts defineixen el rumb de l'equip i decideixen quins perfils encaixen en el nou Barça.

Aquesta mateixa setmana, Deco i Hansi Flick van mantenir una reunió clau per definir les prioritats del mercat. I en aquest cas, Deco va ser clar: "No busquem laterals, ni centrals, ni migcampistes". Un missatge contundent que descarta algunes de les especulacions més repetides.

El Barça prioritza la porteria i l'atac

Les declaracions de Deco, tanmateix, deixen entreveure els veritables objectius. El Barça vol reforçar dues zones concretes: la porteria i el front ofensiu. Ambdues posicions generen dubtes dins del cos tècnic, mentre que altres com els laterals, centrals o migcampistes no són la prioritat.

A la porteria, el futur de Ter Stegen encara està en l'aire, mentre que la renovació de Szczęsny segueix sense tancar-se i complica qualsevol aposta de continuïtat. Per això, el Barça valora dos noms: Joan García i Lucas Chevalier. Tots dos són joves, prometedors i agraden molt a la cúpula culer, encapçalada per Deco.

En l'atac, Deco ha posat sobre la taula una opció que enamora, i és que, Luis Díaz, davanter del Liverpool, és capaç de jugar tant d'extrem com de davanter. El seu perfil encaixa a la perfecció amb el que busca el nou Barça: velocitat, desbordament i gol. Deco el coneix bé i ja ha iniciat contactes per sondejar el seu fitxatge.