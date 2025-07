Endrick confirma la seva decisió final al Reial Madrid: terratrèmol al mercat

Endrick va arribar al Real Madrid despertant una gran expectació entre l'afició. El davanter brasiler va aterrar a la capital espanyola amb el cartell de ser el successor de Ronaldo Nazario, cosa que augmentava encara més la pressió sobre les seves espatlles. El seu fitxatge per 47,5 milions, segons Transfermarkt, una xifra històrica per la seva edat, va fer que tothom posés els ulls en ell.

Tanmateix, el seu pas pel primer equip fins ara ha estat més aviat discret. Amb Carlo Ancelotti a la banqueta, Endrick gairebé no va tenir oportunitats per demostrar el seu veritable nivell: la seva participació va ser limitada i el seu sostre, per ara, continua sent una incògnita. Tot i haver deixat alguns detalls de la seva qualitat, el brasiler no ha pogut consolidar-se com a titular.

Endrick espera viure una nova etapa amb Xabi Alonso

Ara, Endrick afronta una nova etapa amb molta il·lusió. L'arribada de Xabi Alonso a la banqueta del Real Madrid obre una finestra d'oportunitats per al jove atacant. Amb l'entrenador tolosà, s'espera que la seva participació creixi de manera significativa, ja que el tècnic espanyol té una gran reputació per donar confiança als joves talents.

Teòricament, Endrick hauria de ser l'encarregat de donar descans a Vinícius Júnior i Kylian Mbappé al front d'atac. Tanmateix, fins ara, no ho ha pogut fer a causa d'una lesió que arrossega des de la temporada passada, cosa que li va impedir participar al Mundial de Clubs.

L'irrupció de Gonzalo García deixa KO a Endrick

Més enllà de la lesió, el panorama d'Endrick es complica encara més amb l'irrupció de Gonzalo García. L'altre davanter del Real Madrid ha sorprès tothom amb el seu rendiment al Mundial de Clubs, anotant quatre gols en les seves primeres aparicions. Amb la seva gran forma, Gonzalo ha guanyat terreny i s'ha perfilat com el suplent natural de Mbappé.

Davant d'aquest escenari, alguns mitjans i veus dins del club asseguren que Endrick podria haver de sortir cedit per continuar amb el seu desenvolupament. Xabi Alonso ha demanat que Gonzalo es quedi com a suplent de Kylian Mbappé, cosa que podria fer que Endrick es quedi sense minuts.

La decisió d'Endrick: quedar-se i lluitar

Tanmateix, per sorpresa de tothom, Endrick ha pres una decisió inesperada: vol quedar-se i lluitar per una plaça al primer equip.

El brasiler és conscient que serà complicat, però està convençut que té el necessari per superar Gonzalo García. Endrick creu que, amb minuts de joc, pot demostrar que és millor que el jugador del planter i guanyar-se el seu lloc com a titular.

Aquesta decisió mostra la determinació i el caràcter del jove atacant. Sap que la competència serà dura, però està disposat a lluitar pel seu futur al Real Madrid. La seva mentalitat és clara: vol aprofitar qualsevol oportunitat per triomfar al club blanc.

El futur d'Endrick continua sent incert, però el seu desig de quedar-se i lluitar per una plaça al Real Madrid és una mostra de la seva ambició i confiança actual. Una decisió que, irremeiablement, afecta el mercat de fitxatges. Equips com la Juventus o el Newcastle somien amb la cessió de l'ariet, però ja saben que no sortirà del Bernabéu.