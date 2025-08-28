Éder Militao le quita el sitio y no puede hacer nada: Mal fichaje del Real Madrid

La defensa del Real Madrid siempre ha sido uno de los pilares más analizados en cada temporada. Con jugadores de primer nivel mundial, la competencia por un puesto es cada vez más exigente. La llegada de un nuevo cuerpo técnico ha elevado aún más ese listón.

En esta lucha por ganarse un espacio aparecen decisiones que sorprenden y dividen a la afición. Hay nombres que destacan por su rendimiento y liderazgo, como Éder Militao. Pero también hay otros que se han visto relegados a un papel muy secundario.

Una rotación con jerarquía definida en el Real Madrid

Xabi Alonso ha dejado claro que el Real Madrid necesita una defensa sólida y con jerarquía. En su idea de juego, Éder Militao es el referente principal, al que se suman David Alaba, Antonio Rüdiger y Dean Huijsen. Estos cuatro centrales han mostrado un nivel que los coloca por delante en la rotación.

Mientras tanto, hay futbolistas que no han conseguido dar la talla en los momentos importantes. En el último Mundial de Clubes se vieron errores que costaron muy caros. Aquellos fallos terminaron marcando la percepción del técnico sobre uno de los defensas menos habituales.

Ese jugador, lejos de aprovechar sus oportunidades, se ha hundido en la lista de prioridades. Hoy ocupa la última posición dentro de la zaga blanca. Su situación se ha vuelto insostenible en un Real Madrid que no admite concesiones.

Xabi Alonso pide una salida inmediata

El nombre en cuestión es Raúl Asencio, un canterano que llegó con expectativas, pero no ha podido responder. El entrenador considera que no tiene el nivel suficiente para competir en el club. Por eso ha pedido a Florentino Pérez que facilite su salida antes del cierre del mercado el 1 de septiembre.

Asencio fue protagonista negativo en el Mundial de Clubes, donde sus errores defensivos dejaron en evidencia al equipo. Desde entonces, ha perdido cualquier opción de pelear por minutos. Con Militao como líder y Huijsen en crecimiento, no hay hueco para él.

La conclusión de Alonso es tajante: mantenerlo en la plantilla no aporta nada al proyecto. La exigencia del Real Madrid obliga a contar solo con jugadores listos para rendir. Y Asencio, a día de hoy, no ofrece garantías.

Éder Militao se ha consolidado como el dueño de la defensa del Real Madrid. Alaba, Rüdiger y Huijsen completan una rotación de enorme nivel. Raúl Asencio, en cambio, se ha convertido en un mal fichaje que ya no tiene ningún espacio en el equipo merengue y que apunta a salir cuanto antes.