Última hora! RTVE paga una milionada per emetre totalment gratis el Mundial 2026

Encara queda més d'un any perquè comenci el Mundial 2026 que se celebrarà entre Estats Units, Canadà i Mèxic de l'11 de juny al 19 de juliol. No obstant això, la cita mundialista ja està copant gairebé totes les portades pel que ha succeït en les últimes hores. I és que, a Espanya, RTVE, la cadena de radiotelevisió pública, s'ha fet amb els drets per emetre aquesta competició.

La sorpresa ha estat majúscula, ja que tal com s'ha pogut saber, l'oferta presentada per RTVE supera amb escreix la de diverses empreses privades. Una decisió que generarà molta polèmica al nostre país, però que ja no té marxa enrere. RTVE emetrà el pròxim Mundial 2026 en col·laboració amb Mediapro a canvi d'una suma de milions a tenir molt en compte.

Els detalls de l'acord

RTVE ha decidit seguir donant suport a la Selecció Espanyola tal com ja va ocórrer el 2022 i emetrà els partits del Mundial 2026. En l'última ocasió, l'ens públic va abonar la xifra de 37,5 milions d'euros per poder emetre 20 partits. Ara, no obstant això, pagarà 55 'quilos' per tenir el control total del campionat, encara que això sí, l'emissió serà compartida amb Mediapro com ja va succeir en el passat.

D'aquesta manera, RTVE ha guanyat la partida a altres operadors com Atresmedia o Mediaset, que també s'havien colat en la subhasta. Per tant, ja sabem que el Mundial 2026 es podrà veure gratis i en obert al territori espanyol de manera íntegra. Una gran notícia a nivell d'audiències, ja que el Mundial serà l'esdeveniment de referència per al pròxim estiu de 2026.

Espanya arriba amb tot al Mundial 2026

Espanya, recentment coronada campiona de l'Eurocopa 2024, arribarà al Mundial 2026 amb un grup que pot competir per assolir la glòria. Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri o Cubarsí seran alguns dels referents de la pròxima gran cita a nivell de seleccions. Per tant, el fet que RTVE aposti per la Selecció Espanyola demostra l'atractiu que està tenint aquest grup de joves.

De moment encara és aviat per començar a parlar del Mundial 2026 en profunditat, però és evident que la decisió de RTVE ha estat molt comentada entre la població general. Veurem què tal funciona l'aposta de l'ens públic en aquesta ocasió.