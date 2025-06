Diu adeu al PSG, vol fitxar pel Barça: 'Nico Williams i un altre regal d'estiu'

Nico Williams, davanter de l'Athletic Club, està a prop de convertir-se en nou jugador del Barça, però el club té un altre objectiu damunt la taula. El Barça ja afronta el mercat de fitxatges d'estiu amb més ambició que mai, ja que ha tornat a l'1:1 i, per tant, podrà gastar la mateixa quantitat que ingressi prèviament. És per tot això que el Barça ja prepara diverses sortides per poder generar uns 100 milions d'euros, que servirien per acudir al mercat de fitxatges per desbancar el PSG.

Com és evident, Deco i Joan Laporta treballen a contrarellotge per generar ingressos amb la venda de futbolistes, ja que aquests permetrien reforçar des d'ara la primera plantilla culer. Hi ha diversos jugadors que ja saben que són al mercat de fitxatges, però els que tenen més opcions que mai de sortir són Andreas Christensen, Ansu Fati i Ronald Araújo. Amb la venda d'aquests 3 elements, el Barça espera generar uns 80-90 milions d'euros, que permetrien tancar el fitxatge d'un crack que ja diu adeu al PSG.

El Barça, que acaba de fitxar Joan García, també compta amb el fitxatge de Nico Williams, per qui Deco i Bojan estan negociant des de fa alguns dies. Nico Williams serà el gran fitxatge, però el Barça vol complementar el fitxatge del navarrès amb l'arribada d'un defensa argentí que està sonant amb molta força: gran regal estival.

Nico Williams serà el gran fitxatge del Barça per aquest mercat de fitxatges d'estiu: no renovarà i signarà pel Barça, que anava boig per segellar definitivament la seva arribada. Ara bé, el Barça ja confirma que Nico Williams no serà l'únic fitxatge en arribar al Barça durant aquests pròxims mesos, també arribarà un crack que ha rebutjat el PSG. El Barça considera que cal acudir al mercat de fitxatges per incorporar talent defensiu i el focus està posat a París: una estrella diu adeu al PSG, vol ser culer.

Nico Williams està a punt de caramel i tots els esforços aniran destinats a ell, però el Barça treballa, de manera paral·lela, en un altre fitxatge. Parlem del fitxatge de Kevin Lomónaco, defensa argentí de 23 anys que juga a Independiente de l'Argentina.

Lomónaco agrada molt pel seu físic i polivalència i, segons ha avançat 'El Chiringuito', el seu preu rondaria els 20 milions d'euros.