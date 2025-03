Diu adeu a l'Arsenal a canvi de 50M per jugar al Barça: Ferran Torres, sentenciat

Ferran Torres tenia un peu i mig fora del Barça l'estiu passat: el seu baix rendiment l'havia posat a la rampa de sortida. No obstant això, Deco no va rebre cap oferta interessant i Ferran es va quedar a la plantilla per demostrar a Flick la seva qualitat. El '7' sempre ha mantingut que vol triomfar al Camp Nou.

El temps li ha donat la raó, ja que Ferran Torres ja ha disputat 30 partits en el que va de temporada. En els 1.085 minuts que ha jugat, Ferran ha estat capaç d'anotar 11 gols i repartir 3 assistències. Ha marcat 5 gols a la Lliga, 4 a la Copa i 2 a la Champions, demostrant que pot donar un cop de mà a l'equip quan salta al camp.

Ara bé, encara que no es pot negar el bon rendiment de Ferran Torres aquesta temporada, el Barça desitja reforçar la seva línia ofensiva. En aquest sentit, Hansi Flick hauria demanat a la direcció esportiva un fitxatge del Arsenal per 50M. Parlem d'un extrem que, en cas d'arribar al Camp Nou, complicaria molt la continuïtat de Ferran.

El botxí de Ferran Torres juga al Arsenal

El Arsenal de Mikel Arteta està realitzant una bona campanya tant a la Premier League com a la Champions League. A la competició domèstica marxen en segona posició, mentre que a Europa estan gairebé classificats per a quarts. Sens dubte, els anglesos tenen molt bon equip i per això el Barça vol pescar a l'Emirates Stadium.

En aquest sentit, Ferran Torres ja sap que el FC Barcelona podria llançar una oferta de 50M aquest estiu per Gabriel Martinelli. L'habilidós atacant del Arsenal no està comptant del tot per a Arteta, així que la seva sortida no és descartable.

Gabriel Martinelli podria deixar el Arsenal pel Barça

Gabriel Martinelli és un davanter brasiler de 23 anys que juga actualment al Arsenal. Aquesta temporada ha disputat 35 partits, marcant 7 gols i donant 4 assistències, però el seu futur sembla allunyar-se de l'Emirates segons les últimes informacions dels mitjans anglesos.

I és que, segons el portal 'CaughOffside', el Arsenal estaria disposat a escoltar ofertes per Gabriel Martinelli que rondin els 50M. Una quantitat que el Barça podria pagar sense problemes després de recuperar l'estabilitat financera. A més, en cas de llançar-se definitivament a tancar l'operació, Deco i Joan Laporta podrien utilitzar la venda de Ferran Torres per actuar amb més marge de maniobra.

Encara que Gabriel Martinelli ha anat comptant per a Arteta, els plans del Arsenal per a la parcel·la ofensiva se centren en el fitxatge de l'eslovè Sesko. Per tant, la sortida del brasiler cada cop pren més força. Ferran Torres ho sap i el Barça també.