Wojciech Szczesny respon a l'oferta de renovació del Barça: 'Me c...'

Pocs podien imaginar que després de la greu lesió del porter titular del Barça, l'alemany Marc-André ter Stegen, el seu substitut tingués un nivell tan alt com el que està demostrant. Wojciech Szczesny va arribar quan la competició ja s'havia iniciat i el seu rendiment està sent, senzillament, impressionant. El polonès ja havia penjat oficialment les botes a l'estiu i estava retirat al seu domicili a Marbella, però la trucada de Flick li ha canviat la vida.

El Barça va aprofitar la seva amistat amb Robert Lewandowski per oferir-li un contracte fins a final de temporada i Wojciech Szczesny va acceptar. Li va costar unes setmanes entrar a l'equip, va haver de posar-se en forma i va realitzar una mini pretemporada. Iñaki Peña va ser qui va substituir, en un primer moment, Ter Stegen, però les seves actuacions no van convèncer Hansi Flick.

El primer partit de Wojciech Szczesny amb la samarreta culé va ser a Barbastre en partit de Copa, i des de llavors no ha tornat a la banqueta. Hansi Flick va fer pública la seva determinació de mantenir Szczesny de titular en totes les competicions. Una decisió no exempta de polèmica, però que el polonès ha acabat per callar a base de grans actuacions.

Wojciech Szczesny, 12 porteries a zero i 22 partits sense perdre

Wojciech Szczesny s'ha consolidat com el gran talismà del Barça aquest 2025 amb 22 partits invicte i una altra porteria a zero a Leganés. Amb el partit de Butarque, ja suma, en total, 12 porteries a zero. A més, des que Szczesny ha estat titular, el Barça no ha perdut ni un sol encontre.

Amb aquests registres, el porter polonès queda tan sols a 2 partits del rècord de Ter Stegen que va acumular 24 encontres continuats sense conèixer la derrota. El porter alemany va aconseguir el seu rècord a la temporada 2022-23, Szczesny està molt a prop de batre'l. Ter Stegen està en la seva última fase de recuperació i Wojciech Szczesny li posarà les coses molt difícils si vol jugar.

Wojciech Szczesny respon a l'oferta de renovació del Barça

Wojciech Szczesny s'ha guanyat, amb les seves actuacions, el reconeixement de l'afició i del cos tècnic. Tant és així, que al Barça ningú dubta que Szczesny ha de continuar una temporada més i ja li han ofert la renovació. El porter polonès de 34 anys ha respost a l'oferta a la sala de premsa de la prèvia davant el Dortmund.

Wojciech Szczesny no pensa, de moment, en la renovació: "Tinc contracte fins a final de temporada i em centro a jugar al millor nivell possible". El polonès ha indicat: "No perdo energia pensant en el futur, em centro a donar la meva millor versió cada dia per ajudar l'equip".

Hansi Flick està encantat amb el rendiment de Szczesny i espera que renovi aviat el seu contracte a l'espera de Ter Stegen. La competència entre ambdós porters serà dura però el polonès, de moment, esquiva qualsevol debat sobre el tema. Szczesny ha afirmat: "em van fitxar per substituir Ter Stegen, si torna, encantat".