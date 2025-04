És una necessitat, Hansi Flick ho sap i demana el seu fitxatge: 'Barça i Benfica ja negocien'

Hansi Flick enfronta una situació delicada després de la lesió d'Alejandro Balde. Durant el partit contra el Leganés, Balde va patir una lesió distal al bíceps femoral de la cama esquerra, cosa que el mantindrà lluny dels terrenys per aproximadament tres setmanes.

Aquesta baixa implica que es perdrà la final de la Copa del Rei contra el Real Madrid el 26 d'abril, així com el partit d'anada de les semifinals de la Champions League. Sens dubte, un contratemps totalment inesperat per a Hansi Flick i que posa de manifest les mancances de la planificació esportiva culé.

Davant l'absència d'Alejandro Balde, Hansi Flick recorrerà a Gerard Martín, lateral esquerre de 23 anys sense gaire experiència en l'elit. El '35' ha demostrat la seva vàlua en les oportunitats que ha rebut, sumant 31 aparicions aquesta temporada i contribuint amb un gol a LaLiga. La seva actuació més recent, en entrar per Balde i complir amb nota en la victòria contra el Leganés, ha reforçat la confiança del tècnic alemany en les seves habilitats.

La petició de Hansi Flick: reforçar el lateral esquerre

Tot i que confia en Gerard Martín per al que resta de temporada, Hansi Flick ha identificat la necessitat de reforçar el lateral esquerre amb un fitxatge de màxim nivell. Davant la fragilitat física d'Alejandro Balde, el tècnic alemany busca un jugador que aporti competència i experiència, especialment en moments crítics de la temporada. La falta d'alternatives de garanties en aquesta posició ha portat Flick a sol·licitar a la direcció esportiva la incorporació del carriler esquerre del Benfica: Álvaro Carreras.

Álvaro Fernández Carreras 2024/25 - Magic Skills, Goals, Tackles & Assists | HD

Álvaro Carreras ha destacat a la lliga portuguesa per la seva solidesa defensiva i capacitat ofensiva, convertint-se en una peça clau per al seu equip. La seva polivalència i experiència internacional el converteixen en una opció atractiva per al Barça. Això sí, Hansi Flick sap que el seu traspàs no serà fàcil, ja que el seu preu i la competència compliquen qualsevol intent culé.

Segons informes recents, Barça i Benfica ja han mantingut contactes per concretar el traspàs d'Álvaro Carreras. El seu fitxatge brindaria a Hansi Flick una alternativa de qualitat al lateral esquerre, enfortint la plantilla de cara als desafiaments de les pròximes temporades. Sens dubte, un gran reforç que competiria directament amb Alejandro Balde pel lloc de titular.