Desig concedit, Xabi Alonso demana i Florentino paga: '100 milions per fitxar...'

La gran notícia de l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta del Real Madrid ha estat rebuda amb entusiasme. Tanmateix, tot i el canvi a la banqueta, l'afició no va trigar a adonar-se que, tot i la qualitat individual de la plantilla, hi ha debilitats importants. El Mundial de Clubs va ser l'escenari on el tècnic basc va poder analitzar amb detall l'estat de l'equip i decidir quins fitxatges fer els pròxims mesos.

Més enllà d'algunes mancances evidents, com la falta d'un central més per jugar amb defensa de tres, o la d'un '9' pur, Xabi Alonso va identificar un problema més gran. El centre del camp no té un migcentre natural que marqui el ritme dels partits i aporti estabilitat defensiva. Per això, la seva prioritat és clara: necessita un pivot d'elit i no cessarà en la seva petició fins que Florentino Pérez actuï

Xabi Alonso i Florentino Pérez es reuneixen després del Mundial de Clubs

Al llarg del torneig internacional, es va evidenciar que el Real Madrid pateix quan no té un jugador que actuï com a eix a la zona mitjana del camp. L'equilibri entre defensa i atac es trenca amb massa facilitat, i la pressió alta deixa espais que ningú sap cobrir amb autoritat. Xabi Alonso sap que sense un migcentre de jerarquia, el seu model no pot desenvolupar-se plenament.

Florentino Pérez, per la seva banda, ha recordat que el club ja ha fet un esforç considerable aquest estiu amb diversos fitxatges de gran nivell. No vol cometre bogeries al mercat ni improvisar amb fitxatges d'urgència. Tanmateix, el president del Real Madrid sí que estaria disposat a tirar la casa per la finestra per un nom que Xabi Alonso ha posat damunt la taula

Rodri és l'escollit

Segons ha revelat la Cadena SER, l'escollit no és cap altre que Rodri Hernández, actual migcentre del Manchester City i considerat un dels millors en la seva posició. "Rodri és el gran objectiu de Xabi Alonso i és l'únic pel qual Florentino Pérez no dubtaria a fer una gran inversió", apunten fonts properes al Real Madrid.

Recordem que Rodri encara té contracte amb el City fins al 2027, així que no sortirà per menys de 100 milions aquest estiu. És una xifra elevada, però no descabellada per al Real Madrid si es tracta d'una operació estratègica. A més, tant Xabi Alonso com Florentino Pérez coincideixen: és l'únic pel qual val la pena fer un esforç