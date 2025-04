Ni Barça ni Sevilla ni València, Ansu Fati impacta amb el seu nou equip: 'Me'n vaig al...'

Ansu Fati, considerat un dels talents més prometedors del futbol espanyol, va iniciar la temporada amb la intenció de consolidar-se com a suplent de luxe en l'atac del FC Barcelona. No obstant això, a mesura que ha anat avançant, el seu protagonisme en l'equip ha caigut notablement. Flick no compta amb ell, la seva participació ha estat completament residual tal com demostren les seves poques aparicions.

Ansu Fati no havia disputat ni un sol minut des del passat 4 de gener davant el Barbastro a la Copa del Rei. No obstant això, ahir, per sorpresa de tothom, el '10' va tornar a saltar al terreny de joc davant el Borussia Dortmund. Lamine va demanar el canvi en l'últim tram de l'encontre perquè el seu amic pogués jugar i Flick va acceptar de bon grat, encara que aquest gest no canviarà el seu futur: està fora.

Ansu Fati, per fi, assumeix la realitat: ha de marxar

Conscient que el seu desenvolupament professional depèn de la regularitat en el joc, Ansu Fati ha expressat el seu desig d'abandonar el Barça. Ara, després de molts mesos negant la realitat, el '10' està disposat a començar una aventura lluny del Camp Nou que li permeti recuperar el seu nivell.

Durant el mercat d'hivern, Ansu Fati va rebutjar propostes d'equips com l'Ajax, Borussia Dortmund, Porto i Besiktas, prioritzant la seva permanència al Barça amb l'esperança de revertir la seva situació. A més, Sevilla i València també han mostrat interès a incorporar el davanter, buscant reforçar el seu atac amb el seu talent i potencial. No obstant això, la resposta d'Ansu sempre havia estat la mateixa i es negava a sortir, almenys fins ara.

Destinacions inesperades: Girona i Reial Societat

En les últimes hores, han sorgit dues opcions sorprenents per al futur d'Ansu Fati: el Girona i la Reial Societat. Ambdós clubs de LaLiga han manifestat interès en la seva incorporació, encara que amb enfocaments diferents.​

El Girona, recolzat pel City Football Group, ha mostrat disposició per negociar un traspàs definitiu per Ansu Fati. El club català busca fer un salt de qualitat en la seva plantilla i considera el davanter del Barça com una peça clau per aconseguir-ho. La possibilitat que Ansu continuï la seva carrera a Catalunya podria ser atractiva tant per a ell com per al seu entorn.

D'altra banda, la Reial Societat contempla l'opció d'obtenir els serveis del jove Ansu Fati en qualitat de cedit, amb una opció de compra obligatòria per afavorir les negociacions. L'equip txuriurdin veu en el davanter una oportunitat per reforçar el seu atac i, al mateix temps, oferir-li un bon escenari on pugui recuperar la seva millor versió. Veurem si el '10' del Barça acaba recalant a la Reial Societat, però el que està clar és que no seguirà al Camp Nou.