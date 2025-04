Del Bernabéu al Camp Nou, Florentino el va descartar i s'ofereix al Barça: Deco respon

La rivalitat entre el Real Madrid i el Barça és una de les més intenses del futbol mundial. Aquests dos gegants no només competeixen en el terreny de joc pels títols nacionals i internacionals, sinó que també es disputen els millors jugadors en el mercat de fitxatges cada any. La constant recerca d'ambdós clubs per construir plantilles d'elit els porta a valorar i perseguir els mateixos grans objectius, intensificant encara més la seva històrica competència.

La recerca de Deco per un '9' de garanties

En la present temporada, el Barça ha identificat la necessitat de reforçar la seva davantera. Robert Lewandowski, als seus 36 anys, continua sent una peça clau en l'atac culer. No obstant això, la direcció esportiva, encapçalada per Deco, està avaluant opcions per assegurar una transició efectiva en un futur proper, per això han sorgit noms de davanters de primer nivell.

Malgrat que els favorits són Isak, Gyökeres i Haaland, el '9' que ha cobrat rellevància en les últimes hores és Victor Osimhen. Actualment, l'ariet nigerià està brillant a la Superlliga turca amb el Galatasaray, equip al qual va arribar cedit pel Nàpols. El seu rendiment està sent molt destacat, acumulant 26 gols i 5 assistències en 31 partits jugats, cosa que ha cridat l'atenció de Deco.

Curiosament, Osimhen va ser prèviament vinculat al Real Madrid, exactament després de la marxa de Karim Benzema. No obstant això, Florentino Pérez, president del club merengue, va descartar la seva incorporació. Les raons principals van ser l'elevat cost del seu traspàs, estimat en 75 milions, i la percepció que el seu fitxatge no era prioritari.

Victor Osimhen s'ofereix al Barça i Deco respon

En les últimes hores, s'ha informat que Victor Osimhen ha estat ofert al Barça com a possible reforç per a aquest estiu. Aquest moviment ha generat expectació, especialment considerant el seu historial i l'interès previ d'altres clubs. No obstant això, fonts indiquen que Deco manté certes reserves a causa de l'alt cost de la seva clàusula i a les exigències salarials del jugador.

Deco ha respost amb cautela davant aquest oferiment. Encara que reconeix el talent i les qualitats de Victor Osimhen, també és conscient de les implicacions financeres que comportaria la seva incorporació. Per això, el club està avaluant altres opcions que s'ajustin millor a la seva estratègia esportiva i econòmica.

Jonathan David, per exemple, és el perfil que millor encaixa en les necessitats del club català. Arribaria gratis i és un golejador contrastat, mentre que Victor Osimhen no sortirà del Nàpols per menys de 70 milions. Veurem què succeeix, però Deco ha de prendre una decisió.