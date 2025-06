El PSG no es conforma amb Raúl Asencio: Luis Enrique demana un altre fitxatge del Reial Madrid

El PSG es troba en el seu millor moment. Els de Luis Enrique acaben de conquerir la seva primera Champions League i, al Mundial de Clubs, van atropellar els de Simeone en el seu debut. L'equip funciona com una màquina perfectament engranada: no es basa en grans estrelles, sinó en actius de gran qualitat al servei del col·lectiu amb una idea de joc molt clara.

Tot i ser el millor equip d'Europa, Luis Enrique no se'n conforma. El tècnic espanyol ja està treballant en diversos canvis per a la pròxima temporada: vol millorar encara més una plantilla que ha demostrat ser d'elit. El seu gran objectiu és reforçar diverses zones del camp amb jugadors que encaixin en el seu sistema i la seva filosofia de joc, i per aconseguir-ho s'ha fixat en el Real Madrid.

Raúl Asencio, a l'òrbita del PSG

El PSG té en el seu punt de mira Raúl Asencio, la gran sorpresa del Real Madrid. El jugador del planter va sorprendre tothom amb la seva irrupció la temporada passada guanyant-se el lloc de titular. A Luis Enrique li agrada molt i considera que seria un reforç ideal per al seu projecte.

Tanmateix, sembla complicat que Raúl Asencio decideixi sortir del Real Madrid. El jugador del planter ha renovat el seu contracte recentment i se sent molt còmode a la capital espanyola. Tot i l'interès del PSG, el seu futur sembla que continuarà lligat al Bernabéu, on espera continuar sent titular amb Xabi Alonso.

Luis Enrique demana un altre fitxatge del Real Madrid

Tenint en compte que l'opció de Raúl Asencio sembla complicada, el PSG ha canviat d'objectiu. I és que Luis Enrique també s'ha fixat en Aurélien Tchouaméni. El migcampista francès no ha acabat d'encaixar al Real Madrid i l'equip parisenc ja ha mostrat interès en la seva incorporació.

El PSG ja va intentar fitxar Aurélien Tchouaméni quan encara jugava al Mònaco i continua veient-lo com una peça clau per al seu mig del camp. Luis Enrique valora molt positivament la seva polivalència i no descarta enviar una nova oferta per valorar la resposta del Real Madrid. Sí, perquè tot i ser un jugador important, el rendiment de Tchouaméni ha deixat certs dubtes i la seva sortida no està descartada.

El PSG vol tancar el traspàs d'Aurélien Tchouaméni

El PSG no s'atura i està disposat a fer oficial l'arribada d'Aurélien Tchouaméni. Segons diversos informes, el club francès té preparat un paquet econòmic de 70 milions d'euros per tancar l'operació. L'objectiu de Luis Enrique és sumar Tchouaméni al seu projecte perquè sigui una peça clau al mig del camp del PSG.

El Real Madrid podria veure com Aurélien Tchouaméni, qui no ha aconseguit brillar com s'esperava, acaba al PSG. Luis Enrique es mostra decidit a aprofitar l'oportunitat per fitxar un dels seus jugadors preferits i enfortir la seva plantilla.