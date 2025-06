Ter Stegen respon a la traïció de Deco amb exigències: 'Perquè me'n vagi...'

Ter Stegen ha estat el guardià de la porteria del Barça durant l'última dècada. El porter alemany s'ha consolidat com un dels millors en la seva posició, fins i tot es va parlar que podria arrabassar-li la titularitat a Manuel Neuer a la selecció d'Alemanya. Tanmateix, aquesta temporada ha hagut d'afrontar una de les proves més dures de la seva carrera.

A començaments de curs, Ter Stegen va patir una greu lesió que l'ha mantingut allunyat dels terrenys de joc durant més de set mesos. Aquesta absència prolongada va deixar un buit important a la porteria culer i ha generat incertesa sobre el seu futur al club. Però la mala ratxa no va acabar aquí.

Les darreres setmanes han començat a circular rumors que apunten a una possible sortida de Ter Stegen del FC Barcelona. Aquests rumors han agafat força amb la suposada intenció del club d'incorporar Joan García. Deco estaria encantat de fitxar el crack del RCD Espanyol, però el capità del Barça ho té tot molt clar.

Ter Stegen es vol quedar, però...

Malgrat tots aquests obstacles, Ter Stegen ha deixat clar que la seva voluntat és romandre al Barça. Fa només uns dies, l'alemany es va manifestar públicament per aclarir la seva situació. "Ningú m'ha parlat d'això, així que no em preocupa", va començar dient.

"Sé que seré al Barça l'any que ve. Si no recordo malament, i si no ha passat cap novetat en les últimes hores, només tenim dos porters per a la pròxima temporada, Iñaki Peña i jo", va assegurar Ter Stegen.

Aquestes declaracions reflecteixen la confiança del porter a mantenir el seu lloc dins l'equip, tot i la pressió externa. Tanmateix, Ter Stegen també ha deixat clar que, si la directiva insisteix en la seva sortida, posarà condicions molt estrictes per marxar-se.

L'exigència de Ter Stegen per dir adeu

Ter Stegen té contracte fins al 2028 i només sortirà si el club li abona la totalitat del salari pendent per a les tres temporades restants. Això vol dir que perquè el porter accepti una sortida anticipada, Deco li hauria de pagar la suma íntegra del que resta del seu contracte.

La situació ha generat un clima d'incertesa i tensió. D'una banda, Deco busca renovar la porteria amb el fitxatge de Joan García i pressionar perquè Ter Stegen abandoni el club. De l'altra, el capità culer es manté ferm en la seva postura i no té intenció de cedir sense que es respectin els seus drets contractuals, segons ha informat el diari SPORT.

El futur de Ter Stegen continua sent un tema obert. La directiva haurà de decidir si insisteix a portar Joan García i assumir el cost econòmic que implica la possible sortida de l'alemany. Mentrestant, l'alemany es manté ferm, deixant clar que vol continuar defensant la porteria, però no a qualsevol preu.