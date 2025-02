Deco rep 3 ofertes per l'amic de Gavi: la seva sortida del Barça només depèn de Flick

El jove centrecampista andalús, Gavi, ha tornat a posar el Barça en boca de tothom en segellar recentment un acord milionari per prorrogar el seu vincle fins al juny 2030. Amb només 20 anys, l'hispalenc s'ha consolidat com una de les peces clau de l'equip i assegura la seva continuïtat en un projecte que aposta pel futur. Gavi ha demostrat, des de ben jove, que la seva qualitat no és qüestió de promeses sinó de fets.

La seva irrupció en el primer equip va ser fulgurant aportant frescor i caràcter a una medul·lar mancada de lideratge. El camí no ha estat fàcil, una greu lesió de genoll va posar en pausa la seva meteòrica carrera omplint d'incertesa tot l'entorn del Barça. Per al jove centrecampista andalús, la seva lesió de llarga durada va ser un dur cop físic i anímic.

Després de mesos de ser fora dels terrenys de joc, el seu retorn a la competició s'ha convertit en un procés meticulosament cuidat pels serveis mèdics. Hansi Flick l'ha anat incorporant a poc a poc, assegurant-se que estigués en plenes condicions. Actualment, Gavi no només ha recuperat la seva millor versió sinó que s'ha tornat a consolidar com a titular indiscutible.

La renovació de Gavi, fins al 2030!

Gavi ha renovat el seu contracte amb el Barça fins al 2030, la seva clàusula s'estableix en els mil milions Eur. Aquest moviment reforça l'aposta del club per blindar els seus joves talents i construir un projecte sòlid i ambiciós. L'arribada de Flick ha implicat una transició per a Gavi, ha hagut d'adaptar-se a l'esquema però el seu esforç i talent li han fet recuperar un lloc en l'onze.

La gran competència en la medul·lar del Barça és manifesta, l'entrada de Gavi ha suposat que altres futbolistes tinguin menys protagonisme. Aquest és el cas del seu gran amic, Fermín López, formats ambdós a La Masia. La seva situació en l'equip s'ha tornat cada vegada més complicada, el futur del campió olímpic de l'estiu passat, està ple d'incertesa.

Ho aprova Flick? Fermín té fins a 3 ofertes damunt la taula

Fermín López de 21 anys, després d'un inici de temporada interromput per les lesions, necessitava un partit com el que va tenir el passat diumenge contra el València. Protagonista absolut en el joc del Barça, marcant dos gols i donant dues assistències. Hansi Flick el va posicionar en la mitja punta on va tornar a brillar i meravellar amb el seu joc.

La seva gran actuació va servir, entre altres coses, per reivindicar-se en una temporada on l'andalús no està tenint el protagonisme desitjat. Des de l'arribada de Flick a l'equip, la seva presència ha estat irregular combinant moments en què ha tingut minuts amb altres en els quals ha estat relegat a la banqueta. El futur de Fermín no està assegurat i l'interès de diversos clubs europeus fa que la possibilitat de deixar el Barça a l'estiu sigui real.

Manchester United, Juventus i Bayern de Munich no passen per alt el gran talent de Fermín i estan seguint els seus moviments. Recordem que Fermín, després de la seva renovació, té contracte en vigor fins al 2029 i la seva clàusula és de 500M Euros. La gran competència en la seva posició podria portar Fermín a deixar el Barça, la decisió final està en mans de Hansi Flick.