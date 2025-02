Ronald Araújo, sentenciat: Xabi Alonso i el Barça ja negocien 2 fitxatges en defensa

Ronald Araújo, defensor central del Barça, va estar a prop d'abandonar el club català durant el passat mes de gener. Equips com la Juventus de Torí i l'Arsenal van mostrar un interès significatiu en fer-se amb els seus serveis, i fins i tot van arribar a presentar les seves propostes. Finalment, l'uruguaià ha decidit seguir al Barça i renovar fins al 2031; però malgrat això, la seva sortida el pròxim estiu continua sent una possibilitat latent.

La Juventus, en particular, ha estat monitoritzant de prop la situació contractual de Ronald Araújo. El club italià busca reforçar la seva línia defensiva i veu en l'uruguaià una peça clau per al seu projecte. D'altra banda, l'Arsenal també ha manifestat el seu interès, buscant enfortir la seva defensa amb un defensor de la qualitat d'Araújo.

Ronald Araújo s'assabenta del Barça i Xabi Alonso

Mentrestant, el Barça ha iniciat converses amb Xabi Alonso per al possible fitxatge de dos dels seus defensors. El tècnic de Tolosa ha transformat el Bayer Leverkusen en una potència del futbol alemany. Sota la seva direcció, l'equip va conquerir el seu primer títol de la Bundesliga en la temporada 2023-2024, trencant l'hegemonia del Bayern Munic, i va arribar a la final de l'Europa League.

La filosofia de joc de Xabi Alonso es caracteritza per una defensa sòlida i una transició ràpida a l'atac. Aquesta metodologia ha estat fonamental per a l'èxit del Leverkusen en les últimes temporades. La seva capacitat per maximitzar el rendiment dels seus jugadors ha cridat l'atenció de diversos clubs i el Barça és un d'ells: Flick vol 2 defensors del Leverkusen.

Jonathan Tah i Jeremie Frimpong amb els diners de Ronald Araújo

Amb Ronald Araújo a la rampa de sortida, el FC Barcelona ha trucat a Xabi Alonso per preguntar per Tah i Frimpong. Recordem que la clàusula de l'uruguaià és de 65 milions, la qual cosa deixaria diners més que suficients per fer front a aquests dos fitxatges. Jonathan Tah acaba contracte i surt gratis, mentre que Jeremie Frimpong podria costar uns 40 milions.

Jonathan Tah és un defensor central de 28 anys, reconegut per la seva imponent presència física i lideratge al camp. Format a l'Hamburg, porta més de 250 partits a la Bundesliga i el seu contracte finalitza aquesta temporada, per la qual cosa arribarà al Barça a cost zero: l'acord és total.

El segon objectiu del Barça és Jeremie Frimpong, lateral dret de 24 anys. Frimpong és un futbolista amb una velocitat vertiginosa i gran capacitat ofensiva, clau en la conquesta del títol del Leverkusen el 2024. El curs passat, malgrat jugar com a defensa, va aconseguir dobles dígits en gols i assistències, la qual cosa defineix el tipus de futbolista que podria fitxar el FC Barcelona.