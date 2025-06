Decisió imminent, Fabrizio Romano ho confirma: el fill pròdig torna al Bernabéu

El Real Madrid té pressa per tancar la seva plantilla de cara a l'imminent Mundial de Clubs. El nou certamen internacional comença d'aquí a pocs dies i Florentino Pérez vol tenir ja totes les incorporacions signades.

Després d'una temporada irregular, en què no s'han complert les expectatives, la il·lusió està posada en aixecar aquest nou títol. I per aconseguir-ho, el club treballa de valent al mercat de fitxatges.

Dean Huijsen i Trent Alexander-Arnold ja estan integrats a l'expedició blanca. Tots dos reforçaran la defensa, una de les zones més debilitades durant el curs passat. D'altra banda, noms com Álvaro Carreras o Angelo Stiller continuen a l'òrbita del Real Madrid; i encara n'hi ha més.

Fabrizio Romano confirma la gran notícia: pot tornar al Bernabéu

El mercat està en plena ebullició i un dels qui està més atent a tot el que passa al Bernabéu és Fabrizio Romano. El periodista italià és sempre el primer a anunciar les novetats i aquest estiu no serà l'excepció. De fet, en les últimes hores ha confirmat una gran notícia per als interessos del Real Madrid.

Segons ha revelat recentment, el Real Madrid valora molt seriosament portar de tornada el seu fill pròdig: Nico Paz. El talentós mitjapunta argentí ha brillat enguany al Como, club en què ha estat cedit. El seu rendiment ha estat tan bo que altres grans equips europeus s'han interessat per ell.

Tanmateix, el Real Madrid té la paella pel mànec. Tal com ha confirmat Fabrizio Romano, pot repescar-lo per només 8 milions d'euros. La decisió final no trigarà a conèixer-se.

El Real Madrid vol Nico Paz abans del Mundial de Clubs

El mateix Fabrizio Romano ha informat que l'entitat blanca comunicarà la seva resolució abans de l'inici del Mundial de Clubs. Xabi Alonso vol tenir tots els seus efectius tancats per a aquest torneig i Nico Paz podria ser una peça molt útil. La seva polivalència en atac i la seva capacitat per decidir partits el converteixen en una opció atractiva.

Per la seva banda, l'entorn del jugador veu amb bons ulls la possibilitat de tornar al Bernabéu. Nico Paz està motivat i creu que ara sí que pot tenir minuts reals al Real Madrid. Després d'una temporada brillant a Itàlia, se sent preparat per al repte.

Si res no es torça, el seu retorn s'oficialitzarà ben aviat. El Real Madrid vol tenir-lo a les seves files per al Mundial de Clubs. Per només 8 milions, la directiva recuperaria una de les seves grans promeses.