Aquesta és la data límit, queden 6 dies: el futur de Ronald Araújo canvia completament

En les darreres setmanes, els rumors sobre la possible sortida de Ronald Araújo estan començant a agafar força. Recordem que durant el passat mes de gener la Juventus va estar a punt de fitxar el central uruguaià. Tanmateix, després de diverses reunions i negociacions, el club català i Araújo van arribar a un acord per a la seva renovació fins al 2031.

Però la realitat és que, tot i el seu nou contracte, Ronald Araújo té molts motius per plantejar-se una sortida del club català. En primer lloc, cal destacar que ha perdut el lloc de titular en favor de Pau Cubarsí i Iñigo Martínez, passant a ser el tercer central de la plantilla. I no només això, ja que en certes situacions, Hansi Flick també ha posat per davant Eric García i Christensen.

Davant d'aquest escenari, molts aficionats demanen la seva sortida. Consideren que la seva etapa al club català ha d'arribar al seu final. I la veritat és que en només sis dies coneixerem el desenllaç d'aquesta història.

El futur de Ronald Araújo depèn de la seva clàusula

La Juventus continua molt interessada en el central culer però no esperarà eternament. De fet, el futur de Ronald Araújo farà un gir de 180º en 6 dies, quan la seva clàusula de rescissió augmentarà de manera significativa.

Actualment i fins al dia 15 de juliol, la seva clàusula de sortida queda fixada en 60 milions, una quantitat molt assequible. A partir d'aquell dia, el Barça reprendrà el control del seu futur i la seva clàusula tornarà al valor inicial de 1.000 milions. En aquest sentit, si algun club com la Juventus vol incorporar el central uruguaià haurà d'accelerar en les seves gestions.

Ronald Araújo passa de tot i s'entrena en solitari

Ronald Araújo continua pensant en clau culer i ha escurçat el seu període vacacional per entrenar-se en solitari. Vol arribar en la millor forma a l'inici de la pretemporada i que no es repeteixi el que va viure l'any passat. Així, Ronald Araújo ha estat preparant-se físicament aquests dies per facilitar una posada a punt que li permeti lluitar per la titularitat la pròxima campanya.

Recordem que la clàusula de Ronald Araújo de 60 milions només estarà vigent fins al pròxim dia 15 de juliol. Per tant, si la Juventus decideix esperar més del compte, el seu fitxatge serà impossible. Deco ja va deixar entreveure que el club català compta amb Araújo de cara a la pròxima temporada, així que no negociaran el seu traspàs: només marxarà si paguen la seva clàusula.