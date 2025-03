Emotivo mensaje de Dani Olmo a Carles Miñarro en sus redes: 'Difícil de...'

Dani Olmo seguramente sea de los más afectados tras la muerte de Carles Miñarro, el doctor del FC Barcelona que ha perdido la vida esta misma tarde de manera repentina. La noticia se ha conocido pocos minutos antes del partido que iba a disputar el club catalán contra Osasuna en Montjuïc, provocando la suspensión del mismo cuando quedaban 20 minutos. Desde entonces, las reacciones no han parado de llegar y la última ha sido la del centrocampista.

Recordemos que Dani Olmo y Carles Miñarro han sido dos de las caras nuevas que se han unido a la plantilla del FC Barcelona para esta nueva temporada. El ex del Leipzig aterrizó en la Ciudad Condal previo pago de 55M al Leipzig, mientras que el reputado doctor se unía al staff de Flick para aportar su experiencia. Ambos se habían integrado perfectamente en la dinámica y, por cosas del destino, habían pasado mucho tiempo juntos durante los últimos meses.

Dani Olmo se despide de Carles Miñarro en sus redes sociales

Dani Olmo ha estado lesionado un buen tramo de la temporada y Carles Miñarro ha sido uno de sus grandes apoyos. En total, el '20' del Barça se ha perdido 13 partidos esta temporada, acumulando más de 50 días de baja. Y, en ese tiempo, su relación se ha fortalecido tal y como Olmo ha expresado en sus redes sociales.

"Difícil de creer y aceptar todo lo que ha pasado. Carles, muchas gracias por todo lo que me has ayudado, no solo este año, sino, a lo largo de toda mi carrera. Se te echará mucho de menos, y tu persona será siempre recordada en nuestros corazones, y en el de mi familia. DEP Doc"

Sin duda, un mensaje cargado de emotividad por parte de Dani Olmo, que ha recordado a Carles Miñarro como una persona muy cercana a él.

Los detalles del fallecimiento de Carles Miñarro

Carles Miñarro ha fallecido esta misma tarde en el hotel Meliá Pedralbes donde estaba concentrado con el resto del equipo. Esta misma mañana, según han informado varios medios, el doctor ha acompañado a los futbolistas en su rutina habitual. Y ha sido esta tarde cuando ha saltado la noticia.

Se ha hecho oficial 20 minutos antes del partido, cuando Joan Laporta ha bajado al vestuario del Barça para dar a conocer lo que había pasado. Los jugadores, en shock, han pedido aplazar el partido. Ahora tocará esperar para conocer más detalles.