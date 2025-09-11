Confirmat, Xabi Alonso ha demanat un fitxatge del València: el seu preu és de 25 milions
Aquest migcampista del València agrada molt al Madrid
El Real Madrid de Xabi Alonso avança amb pas ferm en aquest inici de temporada. La plantilla confeccionada per Florentino Pérez és una de les més completes d'Europa, amb una defensa de primer nivell i un atac de luxe encapçalat per Mbappé i Vinícius.
Tanmateix, hi ha una zona en què encara falta un reforç clau: el centre del camp. Des de la sortida de Kroos i la pèrdua de protagonisme de Modric, l'equip manca d'un organitzador de garanties a llarg termini.
Arda Güler aporta qualitat, Fede Valverde desplegament i Tchouaméni equilibri, però Xabi Alonso vol un perfil diferent. Per això, ha demanat a Florentino que activi la cerca d'un nou migcampista que faci un altre salt competitiu.
L'escollit de Xabi Alonso juga a Mestalla
La direcció esportiva té diversos noms damunt la taula, però en les últimes hores n'ha guanyat força un que sorprèn: Javi Guerra. El migcampista del Valencia s'ha convertit en una de les grans promeses del futbol espanyol i està sent vigilat de prop per Juni Calafat.
Amb només 21 anys, Guerra ha demostrat que pot gestionar els temps d'un partit amb una maduresa impropia de la seva edat. És un futbolista amb desplegament físic, bona arribada a l'àrea i un peu privilegiat per distribuir. A més, encaixa amb la idea de “espanyolitzar” la plantilla que Florentino Pérez ha impulsat en els últims mercats.
Un traspàs complicat
El gran obstacle rau en el seu contracte. Javi Guerra va renovar recentment amb el Valencia fins al 2029 i la seva clàusula ascendeix a 100 milions d'euros. Tanmateix, les dificultats econòmiques del club de Mestalla podrien obrir la porta a un traspàs per una xifra propera a la meitat.
El seu valor de mercat actual és de 25 milions d'euros, segons Transfermarkt, cosa que converteix qualsevol operació en una oportunitat si el Madrid aconsegueix negociar amb intel·ligència. Al Santiago Bernabéu saben que, tot i el preu elevat, es tracta d'un talent que podria marcar una època si fa el salt en el moment adequat.
Un futur marcat per Dani Ceballos
En aquest escenari, la continuïtat de Dani Ceballos és clau. El sevillà continua ocupant un lloc a la plantilla, tot i que sense gaires minuts sota les ordres de Xabi Alonso.
Si finalment abandona el club el proper estiu, el camí quedarà lliure perquè Javi Guerra pugui aterrar al Bernabéu. El Real Madrid ja n'ha pres nota i el seguirà amb lupa durant tota la temporada.
No és Rodri ni Vitinha, però Javi Guerra té el futur per davant i la confiança de molts que pot ser el proper motor del centre del camp blanc.
