Confirmado, Xabi Alonso ha pedido un fichaje del Valencia: su precio es de 25 millones

El Real Madrid de Xabi Alonso avanza con paso firme en este inicio de temporada. La plantilla confeccionada por Florentino Pérez es una de las más completas de Europa, con una defensa de primer nivel y un ataque de lujo encabezado por Mbappé y Vinícius.

Sin embargo, hay una zona en la que todavía falta un refuerzo clave: el centro del campo. Desde la salida de Kroos y la pérdida de protagonismo de Modric, el equipo carece de un organizador de garantías a largo plazo.

Arda Güler aporta calidad, Fede Valverde despliegue y Tchouaméni equilibrio, pero Xabi Alonso quiere un perfil diferente. Por eso, ha pedido a Florentino que active la búsqueda de un nuevo mediocentro que dé otro salto competitivo.

El elegido de Xabi Alonso juega en Mestalla

La dirección deportiva tiene varios nombres sobre la mesa, pero en las últimas horas ha ganado fuerza uno que sorprende: Javi Guerra. El centrocampista del Valencia se ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol español y está siendo vigilado de cerca por Juni Calafat.

Con solo 21 años, Guerra ha demostrado que puede manejar los tiempos de un partido con madurez impropia de su edad. Es un futbolista con despliegue físico, buena llegada al área y un pie privilegiado para distribuir. Además, encaja con la idea de “españolizar” la plantilla que Florentino Pérez ha impulsado en los últimos mercados.

Un traspaso complicado

El gran obstáculo reside en su contrato. Javi Guerra renovó recientemente con el Valencia hasta 2029 y su cláusula asciende a 100 millones de euros. Sin embargo, las dificultades económicas del club de Mestalla podrían abrir la puerta a un traspaso por una cifra cercana a la mitad.

Su valor de mercado actual es de 25 millones de euros, según Transfermarkt, lo que convierte cualquier operación en una oportunidad si el Madrid logra negociar con inteligencia. En el Santiago Bernabéu saben que, pese al precio elevado, se trata de un talento que podría marcar una época si da el salto en el momento adecuado.

Un futuro marcado por Dani Ceballos

En este escenario, la continuidad de Dani Ceballos es clave. El sevillano sigue ocupando un puesto en la plantilla, aunque sin demasiados minutos bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Si finalmente abandona el club el próximo verano, el camino quedará despejado para que Javi Guerra pueda aterrizar en el Bernabéu. El Real Madrid ya ha tomado nota y lo seguirá con lupa durante toda la temporada.

No es Rodri ni Vitinha, pero Javi Guerra tiene el futuro por delante y la confianza de muchos en que puede ser el próximo motor del centro del campo blanco.