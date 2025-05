Confirmat, Rodrygo ja sap què passa entre Nico Williams i el Reial Madrid: 'Hi ha...'

La temporada de Rodrygo ha estat molt dolenta. L'extrem del Real Madrid ha estat lluny de les expectatives: només ha marcat 13 gols i ha donat 10 assistències. Són xifres baixes per a un equip amb el potencial ofensiu del Madrid.

Des de fa setmanes, el nom de Rodrygo ha sonat com a possible venda. El seu rendiment ha despertat dubtes a la directiva, cosa que, sumat a l'interès del Manchester City i el Liverpool, podria forçar la seva sortida. I la situació es complica encara més amb els rumors que relacionen Nico Williams amb el Bernabéu.

Nico Williams i el Real Madrid: tota la veritat

En els últims dies han començat a sonar amb força rumors que situen Nico Williams al Real Madrid. El jove extrem de l'Athletic és molt del gust de la cúpula blanca.

Fins i tot el diari MARCA va confirmar que fitxar Nico Williams era una prioritat per a l'estiu. Això hauria deixat Rodrygo sense lloc a l'onze titular de Xabi Alonso. Tanmateix, en un gir radical, Josep Pedrerol ha explicat la realitat de la situació entre Nico Williams i el Real Madrid.

El presentador de El Chiringuito va confirmar que entre Nico Williams i el Real Madrid "només hi ha rumors, no hi ha interès real, Florentino no el vol". Això suposa un cop fort per a Nico i una gran notícia per a Rodrygo.

Rodrygo vol quedar-se

Tot i els rumors sobre Nico Williams i la seva possible sortida, Rodrygo ha deixat caure a les seves xarxes socials que la seva intenció és quedar-se al Real Madrid. Ara, amb aquesta informació de Josep Pedrerol, les seves possibilitats augmenten. L'objectiu de seguir al Bernabéu està més a prop que mai.

Encara que la temporada no hagi estat la millor per a Rodrygo, el seu futur sembla lligat al Real Madrid. Per ara, sembla que la confiança del club en ell no està del tot trencada. En aquest sentit, Xabi Alonso podria donar-li una nova oportunitat per demostrar el seu valor.

El context actual del Real Madrid

El Real Madrid viu un moment de canvis i reestructuració. Rodrygo forma part del projecte per al futur. L'arribada de Xabi Alonso suposa una nova era, i la continuïtat del brasiler és una opció ferma.

Rodrygo ha viscut mesos difícils, però no està sentenciat, els rumors sobre Nico Williams no són més que això: rumors. El Real Madrid aposta per donar-li temps i espai per recuperar-se. Amb Pedrerol confirmant l'absència d'interès real en Nico, l'‘11’ pot respirar tranquil i preparar-se per a una nova temporada amb el club blanc.