Ni Barça ni Mònaco, Ansu Fati jugarà on Andrés Iniesta va triomfar: 'Un lloc especial'

Ansu Fati, a qui molts van comparar amb Messi quan va debutar amb 16 anys al Camp Nou, viu els seus últims dies com a jugador del Barça. Aquesta temporada ha estat la prova definitiva que ara mateix està a anys llum de la resta dels seus companys. Gairebé no ha jugat i els pocs minuts que ha tingut els ha desaprofitat.

Sembla evident que el futur d'Ansu Fati està lluny de la Ciutat Comtal, i no només per la seva poca presència sobre la gespa. A nivell econòmic, el '10' s'ha convertit en una càrrega per a l'entitat que presideix Joan Laporta, ja que actualment és el tercer millor pagat de la plantilla. Una situació que ni ha de ni pot mantenir-se en el temps si el Barça vol aspirar a nous fitxatges: ara mateix el club necessita vendre per poder fitxar.

La norma 1:1 així ho indica, per la qual cosa el futur d'Ansu Fati al FC Barcelona està vist per a sentència. De fet, tan només falta conèixer el seu destí. I, en les últimes hores, a més del Mònaco, un altre equip molt especial per a una llegenda culer com Andrés Iniesta ha mostrat el seu interès a fer-se amb els serveis del '10'.

Ansu Fati, entre el Mònaco i...

El Mònaco vol repetir la seva bona actuació a la Champions amb fitxatges que ajudin a augmentar el nivell competitiu de la plantilla. Ansu Fati encaixa perfectament en els plans de l'equip del Principat. És un futbolista jove, que pot recuperar el seu nivell en un entorn menys competitiu que el FC Barcelona, i que pot donar moltes alegries a l'afició monegasca.

A més, el seu fitxatge seria una ganga a nivell monetari per al Mònaco, ja que el principal desig del Barça és desprendre's d'Ansu Fati. El club català prioritza la seva sortida a l'obtenció d'un cert rèdit econòmic, així que no posarà pegues al seu adeu. De fet, es rumoreja que l'Ansu podria rebre la carta de llibertat per marxar completament gratis.

Tanmateix, en les últimes hores ha sorgit una altra possibilitat molt més atractiva que el Mònaco per a Ansu Fati. Parlem d'un equip de la Premier League molt especial per a l'afició culer. Especialment per a Andrés Iniesta, que es va convertir en llegenda pel que va passar al seu estadi.

El Chelsea vol Ansu Fati

Stamford Bridge és sinònim d'alegria i emoció per al FC Barcelona. Allà, el 2009, Andrés Iniesta es va enlairar als cels amb un golàs per l'esquadra a l'últim instant de partit que va permetre arribar a la final de la Champions. Un gol per al record.

Ara, Ansu Fati podria seguir els seus passos. El Chelsea s'ha sumat a la pugna amb el Mònaco per fer-se amb els seus serveis. De moment hi ha pocs detalls sobre l'interès del conjunt anglès, però apunta a ser un moviment realment interessant.

Sigui com sigui, el futur d'Ansu Fati està molt lluny del Barça. Mònaco i Chelsea ja han preguntat per la seva situació, i tots dos estan valorant tancar el seu fitxatge. Veurem què passa aquest estiu.