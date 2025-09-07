Confirmado, nueva lesión en el Barça: doble KO para el Valencia, Balde no es el único

Este fin de semana no habrá competición liguera de Primera División debido al parón por selecciones, el Barça volverá al trabajo a principios semana próxima. Los blaugranas recibirán al Valencia en un partido que seguramente será una fiesta para la afición culé debido a que el partido debería disputarse en el flamante y renovado Camp Nou. Primer partido en casa después de varias salidas consecutivas.

Lo cierto, es que todavía no está claro si este hecho será posible dado que tiene que ser la Liga la encargada de dar el OK definitivo por motivos de seguridad. Sin embargo, no todo son buenas noticias en el Barça dado que tendrá bajas importantes para medirse al conjunto valencianista. La primera baja es el lateral Alejandro Balde por una lesión muscular que lo tendrá apartado de la competición las próximas tres semanas.

Su baja es importante para el esquema de Flick que tendrá que confiar en Gerard Martín o el joven Jofre Torrents para los próximos envites. Sin embargo, los problemas no acaban aquí, en las últimas horas se ha confirmado que el andaluz Gavi sigue padeciendo molestias en la rodilla operada. La nueva lesión de Gavi no es grave aunque sí preocupa a los servicios médicos del club por la zona afectada.

Nueva lesión de Gavi

El centrocampista andaluz del Barça continua teniendo molestias en su rodilla derecha que le impidieron jugar contra el Rayo Vallecano. También se encuentra de baja para la selección española, la lesión se relaciona con la misma rodilla de la que se operó en noviembre 2023. Es baja segura para el partido contra el Valencia del próximo fin de semana del domingo 14.

El staff médico del Barça no ha dado una fecha de regreso del jugador blaugrana y se ha limitado a señalar que su evolución marcará su disponibilidad. No se correrá ningún riesgo con el canterano dado que se quiere evitar, a toda costa, una recaída grave. La buena noticia es que Marc Bernal ya tiene el alta médica, y que después del parón, podrá regresar a la competición si Flick lo estima oportuno.

La rodilla de Gavi complica su vuelta contra el Valencia

Según ha informado recientemente RAC1, Gavi no acaba de sentirse bien de la rodilla durante este parón por selecciones. El dolor en su rodilla persiste, y con casi toda seguridad, será baja contra el conjunto che. Será el primer encuentro oficial en casa ante la afición culé aunque se desconoce todavía el escenario del encuentro.

Gavi había completado una buena pretemporada con sensaciones muy buenas después de cuajar ya una buena segunda parte de temporada pasada. Ahora, y después de este nuevo contratiempo, la cautela se impone y habrá que estar atentos a la evolución del jugador. De esta manera, Gavi se une a la baja de Alejandro Balde para afrontar el primer encuentro ante la afición, después de tres jornadas consecutivas jugando a domicilio.