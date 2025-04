El Barça empata després del polèmic missatge de Vinícius Júnior a les seves xarxes: 'Un dia...'

LaLiga està arribant al seu final, cada partit es viu com si fos l'últim i aquesta jornada pot haver estat decisiva per conèixer el guanyador de la competició nacional. El Real Madrid ha caigut per sorpresa al Bernabéu davant el València en un partit en què Vinícius Júnior ha estat el protagonista. Per la seva banda, el Barça ha aconseguit treure un valuós empat i engrandeix la seva diferència al capdamunt de la classificació.

Flick ha agitat l'arbre d'inici i ha plantejat diversos canvis, en part, obligat per les molèsties físiques de diversos jugadors. Araújo ha ocupat el lloc del lesionat Iñigo Martínez, que pateix una petita lesió fibril·lar al glutis de la cama esquerra, segons ha comunicat el mateix club. A la medul·lar, Gavi ha sortit d'inici i ha obert la llauna als pocs minuts; mentre que a dalt ha repetit com a titular Ferran Torres, encara que avui no ha marcat.

El Betis ha plantat cara, amb Antony creant molt perill pel costat dret i amb Marc Bartra completant una actuació defensiva impressionant. L'ex del Barça ha estat clau perquè els andalusos mantinguessin l'empat aconseguit per Natan durant gran part del partit i treure un punt de Barcelona. Ara bé, més enllà del que s'ha vist al feu culer, el gran protagonista del dia ha estat Vinícius Júnior amb un missatge que l'afició del FC Barcelona aplaudeix.

Vinícius Júnior fa saltar pels aires al Real Madrid dins i fora del camp

La qualitat de Vinícius està fora de tot dubte, però la seva mentalitat i la seva actitud han provocat moltes xerrameques en els últims mesos. Des de l'arribada de Mbappé i el que ha passat amb la Pilota d'Or, el '7' del Real Madrid no troba el seu lloc i les crítiques comencen a ser una constant. Avui, davant el València, ha fallat un penal i ha estat xiulat pel Bernabéu, i per acabar-ho d'adobar ha publicat un missatge tremendament polèmic a les seves xarxes socials.

És evident que el Real Madrid s'ha deixat gran part de les seves opcions a LaLiga aquesta tarda. De fet, si el Barça aconsegueix guanyar els seus pròxims partits, i venç en el Clàssic, serà el campió. És per això que gairebé ningú entén l'última publicació de Vinícius Júnior a Instagram.

En el seu post, Vinícius Júnior celebra haver igualat la xifra de gols de Ronaldo al Real Madrid. Sens dubte, una fita important, però no era el dia per fer-ho públic. Els blancs es despatxen de LaLiga i Vinícius no ha estat a l'altura, mentre que el Barça, amb el seu empat, continua avançant en el seu objectiu.

Ara, el pròxim per als catalans és la Champions League. Dimecres arriba el Dortmund a la Ciutat Comtal i els de Flick voldran obtenir un bon resultat. Veurem què succeeix.