Confirmat! El de Luka Modric i el Swansea es fa oficial: 'Benvingut'

Luka Modric, als seus 39 anys, s'ha guanyat el seu lloc en la història recent del Real Madrid. Des de la seva arribada el 2012, el migcampista croat ha acumulat múltiples títols, incloent-hi sis Lligues de Campions i quatre Lligues espanyoles.

La seva visió de joc i elegància al camp li van valer la Pilota d'Or el 2018, consolidant-lo com un dels millors migcampistes actuals. A més, la seva mera presència a la gespa del Bernabéu eleva el nivell de joc de l'equip. És cert que el físic ja no li dona com abans, però les cames i el cap li funcionen a les mil meravelles.

Possible comiat al Real Madrid

No obstant això, totes les etapes tenen un final i la de Luka Modric al Real Madrid sembla acostar-se. El seu contracte finalitza aquest estiu i, fins ara, no s'ha anunciat la seva renovació.

Encara que el croat ha expressat el seu desig de continuar, la manca d'un acord formal ha generat especulacions sobre el seu futur. La seva edat i el rumb de l'equip podrien ser definitius perquè Luka Modric decideixi posar fi a la seva etapa de blanc. De fet, ja està fent els primers passos en aquesta direcció.

Luka Modric fitxa pel Swansea

Mentre defineix el seu futur futbolístic, Luka Modric ha fet un pas significatiu en el món empresarial. Tal com ha informat, per exemple, Fabrizio Romano, el '10' ha adquirit una participació minoritària al Swansea, equip que milita a la Championship anglesa.

Encara que no s'han revelat detalls financers, aquesta inversió marca la seva incursió en l'àmbit de la gestió esportiva. El Swansea, actualment a mitja taula, busca tornar a la Premier League després del seu descens el 2018.

La incorporació de Luka Modric al grup de propietaris, que inclou Andy Coleman, Brett Cravatt i Jason Cohen, podria aportar una nova perspectiva i recursos al club de Gal·les.

Impacte en la seva carrera i futur

Malgrat el seu nou rol com a accionista, Luka Modric manté el seu compromís amb el Real Madrid. La seva participació al Swansea no afectarà el seu rendiment al camp; el seu objectiu és seguir jugant al més alt nivell.

A més, té la vista posada en el Mundial de 2026 amb la selecció croata, cosa que indica la seva intenció de prolongar la seva carrera professional.

Aquest moviment empresarial de Luka Modric reflecteix la seva visió a llarg termini, buscant diversificar la seva influència més enllà del terreny de joc i establint les bases per al seu futur.