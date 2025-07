Confirmat, Jules Koundé té 3 ofertes TOP: ja ha comunicat al Barça la seva decisió

Sense dubte, Jules Koundé és a dia d’avui un dels actius futbolístics més valorats de la plantilla del Barça. El club dirigit per Joan Laporta el va fitxar del Sevilla per una xifra propera als 50M i actualment el seu valor de mercat és proper als 65M. Tanmateix, en cas que es produeixi la seva sortida, Koundé deixarà molts més diners a les arques culers.

La polivalència del jugador internacional francès i el seu altíssim rendiment a la demarcació de lateral dret fan que el gal sigui molt respectat per Flick i la directiva. Tot i ser un dels intocables del tècnic alemany, el Barça no pot evitar que altres clubs mostrin el seu interès pel francès. Jules Koundé hauria rebut dues ofertes de grans equips com són el PSG i el Manchester City.

En el cas de l’equip dirigit per Luis Enrique, Koundé arribaria per ser titular al costat de Pacho ja que com a lateral ja hi ha Achraf. El PSG medita una gran oferta per fer-se amb els serveis del defensa que podria arribar a l’astronòmica xifra de 120M. D’altra banda, el City necessita de manera urgent un lateral dret i Koundé compleix amb les necessitats de Pep Guardiola.

Koundé es decanta per una tercera oferta

Davant les ofertes rebudes de City i PSG, Jules Koundé no sembla disposat a acceptar cap de les dues i es decantaria per una tercera via. Aquesta tercera oferta prové del seu actual club, el Barça, que li ofereix renovar més enllà de 2027 amb una millora de les seves condicions econòmiques. Joan Laporta i Deco estan treballant activament en la seva renovació, Koundé té contracte en vigor fins a 2027.

Jules Koundé està encantat a la Ciutat Comtal i absolutament compromès amb l’entitat culer. La seva intenció és seguir diverses temporades més al Camp Nou; als seus 27 anys està en plena maduresa. S’espera que tot segueixi el camí traçat sense problemes significatius i la seva renovació es pugui oficialitzar abans d’acabar l’any.

La renovació de Jules Koundé

Koundé té contracte en vigor fins a 2027 i la seva renovació, tot i ser prioritària, pot esperar ja que hi ha temes més urgents per resoldre. Tanmateix, els contactes entre ambdues parts existeixen i segueixen avançant per arribar a un nou acord que lligui el jugador més enllà de 2027. Koundé ha estat un fix per a Hansi Flick des de la seva arribada a la banqueta del Barça.

Aquesta temporada ha disputat 48 partits oficials, passant dels 4.000 minuts de joc real. Al club estan encantats amb el seu compromís, el seu gran nivell de rendiment i la seva enorme regularitat al llarg de la temporada. Sense pressa però sense pausa, així s’està portant la renovació de l’internacional francès; si res no es torça, el Barça tindrà Koundé per estona