Confirmat, intercanvi TOP amb el Mònaco: Ansu Fati apropa el seu fitxatge al Barça

El futur de Ansu Fati, després de mesos de rumors i informacions contradictòries, sembla estar finalment definit. El '10' del Barça deixarà el club que li va permetre debutar a l'elit amb només 16 anys per provar sort a l'estranger. No és la primera aventura d'Ansu Fati lluny de la Ciutat Comtal i probablement no serà l'última, encara que el davanter espera trobar al Mònaco el seu destí ideal.

Destí confirmat per a Ansu Fati

Tot i els rumors que situaven Ansu Fati al Sevilla o l'Oporto, la realitat és que el Mònaco serà el pròxim equip del jove '10'. La seva sortida està pràcticament confirmada i només és qüestió de temps que es faci oficial. L'acord entre clubs és proper: Ansu marxarà cedit amb opció de compra al Principat.

Els detalls entre el Barça, el Mònaco i Jorge Mendes, el representant d'Ansu Fati, estan pràcticament tancats i s'espera que el seu fitxatge s'oficialitzi en els pròxims dies. El mateix Ansu ja ha recollit les seves pertinences de la ciutat esportiva i ha mantingut converses amb el director esportiu del Mònaco per conèixer de primera mà el projecte del club.

D'aquesta manera, el Mònaco aconseguirà la cessió d'Ansu Fati, però amb una opció de compra obligatòria que rondarà els 15 o 20 milions. Per tant, podem dir que l'etapa d'Ansu al Camp Nou ha arribat al seu final. Això sí, el '10' pot fer-li un últim favor al club de la seva vida facilitant el fitxatge que tant ha demanat Hansi Flick.

La marxa d'Ansu Fati facilita un fitxatge TOP al Camp Nou

La marxa d'Ansu pot servir perquè Hansi Flick fitxi l'extrem que tants mesos fa que demana. I és que el club català està intentant incloure en l'operació d'Ansu Fati Eliesse Ben Seghir.

L'habilidós extrem del Mònaco ja va sonar per al Barça al gener, però finalment l'acord no va arribar a bon port. Ara, gràcies a Ansu Fati, el club català podria rebaixar les pretensions del Mònaco i aconseguir Eliesse Ben Seghir a un preu assequible.

Veurem si l'equip del Principat accepta la sortida d'Eliesse Ben Seghir o si, per contra, només té pensat negociar per Ansu Fati. El que sembla clar és que el FC Barcelona està aprofitant aquesta operació per reforçar la seva plantilla amb un jugador de gran projecció.