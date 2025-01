La prèvia de l'Athletic-Barça ha tingut de tot, menys futbol. Primer, el cas Dani Olmo ha acaparat tots els titulars fins al punt que s'ha resolt només una hora i mitja abans de l'inici del partit. Però no només això, i és que Hansi Flick ho vol tenir tot controlat i ha deixat assegut a la banqueta una de les seves estrelles per falta de puntualitat.

La notícia ha saltat pocs minuts abans del partit, i ha causat gran enrenou a les xarxes socials. Tanmateix, no és res nou, ja que Koundé ja va patir la ira de Hansi Flick davant l'Alavés. El francès va arribar tard a una xerrada i ho va pagar amb la suplència; i fins i tot Pedri va bromejar que no era aconsellable arribar tard als entrenaments amb l'alemany a prop.

Sens dubte, el caràcter autoritari de Hansi Flick ja ha sortit a relluir en un parell d'ocasions i segur que no serà l'última. Tanmateix, avui els catalans podrien pagar-ho car, ja que davant estan els de Valverde i el canvi que ha realitzat Flick abans de l'encontre pot ser realment decisiu.

Castigat per arribar tard! Hansi Flick el deixa fora de l'Athletic-Barça, sentenciat

La primera meitat de l'Athletic-Barça ha estat realment apassionant. Els de Hansi Flick s'han posat per davant gràcies al gol de Gavi. Mentre que els de Valverde han intentat aplicar la seva característica pressió alta i complicar les coses als catalans.

De fet, Yuri ha arribat a posar una gran passada al centre de l'àrea que ha fet sortir a relluir el gran beneficiat pel càstig de Flick. Sí, perquè segons s'ha filtrat minuts abans de l'Athletic-Barça, Iñaki Peña ha estat castigat per Hansi Flick i s'ha quedat a la banqueta per arribar tard a la xerrada prèvia.

Sense Iñaki Peña, el torn ha estat per a Szczęsny, qui s'ha mostrat segur en línies generals. Fins al moment, el meta polonès ha aturat diversos xuts de l'Athletic i no ha encaixat cap gol. Però més enllà de les xifres, les sensacions que transmeten són bones, per la qual cosa Hansi Flick ja té l'excusa perfecta per mantenir l'ex de la Juve com a titular.

Szczęsny ja està per davant d'Iñaki Peña

La reprimenda de Koundé va durar només un partit, però en el cas d'Iñaki Peña podria ser la seva sentència. El francès no té relleu, ja que Flick no confia en Héctor Fort, així que no va tenir més remei que tornar-lo a incloure en els seus plans. Tanmateix, amb Szczęsny sota pals, el futur del canterà culer està en l'aire.

De moment, el que és un fet és que Szczęsny ha estat titular en l'Athletic-Barça. Iñaki Peña no s'ha presentat a temps per escoltar les instruccions de Hansi Flick i ho ha pagat car. Després de tant esperar a l'ombra de Ter Stegen, aquesta podria ser la seva sentència.