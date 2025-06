Confirmat, Gerard Martín ja té substitut per si marxa: El Barça paga 30 M

El futur de Gerard Martín al Barça és incert tot i que ha renovat fins al 2028 i compta amb la confiança de Flick. És innegable que Gerard ha complert en totes les seves actuacions, però no és menys evident que el Barça necessita més per lluitar per tots els títols. La direcció esportiva fa temps que treballa amb diverses alternatives.

Flick vol que segueixi, però Deco ja li ha posat preu a la seva sortida: 12M és la xifra que hauran de pagar si algun club està disposat al seu fitxatge. De moment, el Bournemouth de la Premier ha mostrat interès en el jugador i podria arribar a pagar la xifra indicada. Davant d'aquesta tessitura, el Barça es prepara, si s'escau, per dur a terme el fitxatge desitjat al lateral esquerre.

Alejandro Balde continuarà sent el titular de la banda esquerra i, com a substitut de luxe, fa temps que sona Alejandro Grimaldo. L'ex de la Masia ha fet unes temporades brillants al Bayer Leverkusen i el conjunt alemany l'ha taxat en 30M. Depenent del futur de Gerard Martín, Grimaldo podria aterrar al Camp Nou aquest estiu.

Gerard Martín desperta l'interès de la Premier

El futur de Gerard Martín està més obert que mai: el lateral esquerre de 23 anys, revelació aquesta temporada, ha despertat l'interès de diversos clubs anglesos. Bournemouth i Wolverhampton han iniciat contactes per explorar la possibilitat del seu fitxatge. Davant dels problemes físics de Balde, Flick va recórrer en mode d'urgència a Gerard Martín, que va respondre amb escreix a la seva confiança.

Gerard ha disputat 42 partits, marcant 1 gol i repartint 6 assistències, sent titular en moments clau a les semifinals de la Champions. Els dos conjunts anglesos disposen de fons suficients després d'operacions importants i estan disposats a reinvertir-ne una part en un lateral esquerre fiable. Gerard Martín s'ha revelat com un lateral sòlid en defensa, difícil de superar.

Alejandro Grimaldo, el possible retorn d'un canterà

Si s'acaba concretant la venda de Gerard Martín, és molt probable que l'escollit per substituir-lo sigui Alejandro Grimaldo, actual jugador del Leverkusen. Aquesta temporada ha disputat 48 partits, marcant 4 gols i repartint 13 assistències. Grimaldo no ha tancat mai la porta a un retorn al Barça i, als seus 29 anys, deixa oberta la possibilitat del retorn.

Té contracte en vigor amb l'equip alemany fins al 2027 i les seves bones actuacions fan que compti amb més pretendents. Els 30M que demana el Leverkusen no serien un problema per al Barça, que veuria en el lateral un substitut top que li competeixi el lloc a Balde. El Barça va ser l'equip que el va formar i el desig del jugador seria poder tornar en la seva plena maduresa futbolística.