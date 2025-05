Confirmat, el futur de Gerard Martín fa un gir inesperat: 'Tot per culpa de...'

La presència de Gerard Martín aquesta temporada en la primera plantilla del Barça ha estat una de les grans novetats. El canterà, que no entrava en cap de les apostes per ser el suplent d'Alejandro Balde, va aconseguir convèncer Flick en pretemporada. Encara que futbolistes com Héctor Fort o Àlex Valle van demostrar tenir més qualitat i ser més complets, la capacitat defensiva i de sacrifici de Gerard va cridar l'atenció de Hansi Flick.

Gerard Martín ha tingut bastanta continuïtat en el seu joc, ja que Hansi Flick li ha anat donant oportunitats per dosificar Balde. Ha participat en 41 encontres, amb 1.784 minuts de joc disputats en els quals ha anotat 1 gol i repartit 6 assistències. No obstant això, encara que s'ha mostrat sòlid en defensa i correcte a l'hora de pujar per la banda, Gerard continua estant a anys llum d'Alejandro Balde.

Davant tal diferència de nivell, la direcció esportiva del Barça fa temps que busca solucions per al carril esquerre de la defensa. És per això que la continuïtat de Gerard Martín no estava gens clara. I diem estava perquè, en les últimes hores, Cesc Fàbregas, tècnic del Como, ha tancat un fitxatge per al seu equip que afecta, directament, el futur de Gerard Martín.

El Como fitxa Àlex Valle

El conjunt italià, entrenat per Cesc, pagarà 6 milions d'euros per fer-se amb els serveis d'Àlex Valle. El Barça concretarà d'aquesta manera la seva primera venda d'aquest mercat estival. Una sortida necessària per sanejar l'economia culé i que tindrà conseqüències per al futur de Gerard Martín.

Aquesta temporada, jugant com cedit al Como, Àlex Valle ha gaudit de la confiança de Cesc Fàbregas i ha convençut amb les seves bones actuacions. Una vegada les dues parts s'hagin posat d'acord en els detalls s'oficialitzarà el seu traspàs. El Barça rebrà 6 milions, deixarà sortir Àlex Valle i apostarà definitivament per la continuïtat de Gerard Martín.

Gerard Martín continuarà al Barça

La marxa d'Àlex Valle al Como fa que el futur de Gerard Martín s'afiance en la primera plantilla del Barça. A punt de finalitzar la seva primera temporada en l'elit, Gerard ha aconseguit quelcom que sembla molt complicat. Assentar-se i ser un jugador de rotació al Barça campió de Lliga, Copa, Supercopa i semifinalista en Champions, tot això amb paper rellevant, acostant-se als 2.000 minuts disputats.

Sens dubte, el balanç del de Sant Andreu de la Barca és més que significatiu i molt positiu. Mai abans havia passat de primera RFEF i ha estat tot un premi al seu treball i constància. Jugador humil, que ha anat de menys a més i que s'ha guanyat la confiança de l'exigent Hansi Flick.