Gir radical, ni Eric García ni Araújo: Flick es carrega el pitjor, se'n va ja, adeu Barça

Un cop solucionat, de manera provisional, el tema de la inscripció de Dani Olmo, la cúpula del Barça se centra en el mercat de fitxatges. La delicada economia del club obliga el Barça a concretar una sèrie de sortides per alleugerir massa salarial. Aquestes vendes són del tot necessàries, si finalment, es vol dur a terme una sèrie d'incorporacions per reforçar la plantilla en certes demarcacions clau.

En aquest sentit, un dels temes més comentats últimament és la possible marxa d'Araújo. El central uruguaià és pretès per la Juventus, però segons hem informat fa una estona, el seu futur ha fet un gir de 180 graus. Sembla que Deco l'ha convençut perquè es quedi, i així serà, cosa que deixa Eric García contra les cordes.

I és que el Girona està disposat a oferir 15 milions d'euros perquè Eric García torni a Montilivi. Xifra que Deco i Laporta estarien encantats d'acceptar, però a la qual Flick ha dit no. El tècnic alemany té un altre pla en ment.

Ni Eric García ni Araújo: gir radical al Barça

La més que probable continuïtat d'Araújo implica que el Barça hagi de modificar els seus plans per al període de fitxatges de gener. En principi, la venda del charrúa era més que suficient per sanejar els comptes, però la seva decisió de quedar-se ho canvia tot. Ara Flick ha demanat una reunió amb la directiva per avaluar les possibles opcions.

L'adeu d'Eric García al Girona per 15 milions està fet, però Flick no vol perdre'l i ha proposat una solució alternativa. En concret, l'alemany ha sol·licitat que el sacrificat sigui Andreas Christensen. El danès fa diversos mesos que està lesionat i el nivell que pugui mostrar al retornar és tota una incògnita, així que podria ser l'escollit per abandonar el club al gener.

Andreas Christensen ha de fer les maletes

Flick ha deixat clar que prefereix comptar amb Eric García abans que amb Andreas Christensen. El danès té cartell a la Premier i el Manchester United podria estar interessat en els seus serveis. Fins i tot la Juventus, després del NO d'Araújo, podria intentar anar a pel '15' del Barça.

Sigui quin sigui el seu destí final, sembla bastant evident que l'adeu d'Andreas Christensen podria deixar una bona quantitat de milions a les arques del FC Barcelona. Es parla d'un muntant que podria assolir els 30 milions, el doble del que ofereix el Girona per Eric García.