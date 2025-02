Confirmado por Fabrizio Romano: adiós definitivo al Barça, el Leipzig paga 80 millones

Fabrizio Romano se ha consolidado como una figura clave en el mercado de fichajes. Su capacidad para anticipar movimientos y su precisión informativa le han otorgado una reputación impecable. Con su distintivo "Here we go" ha anunciado numerosas transferencias de alto perfil en los últimos tiempos y su presencia cada vez va a más.

Sin duda, su influencia en el mundo del fútbol es completamente innegable. En relación con el Barça, Fabrizio Romano ha demostrado estar siempre al tanto de las últimas novedades. Fue el primero en informar, por ejemplo, sobre la renovación de Ronald Araújo, asegurando la continuidad del defensor uruguayo hasta 2031.

Fabrizio Romano avisa al Barça

Recientemente, también confirmó la extensión de contrato de Pedri, una pieza fundamental en el esquema culé. Estas primicias refuerzan su credibilidad y conexión con el entorno culé. Ahora, Fabrizio Romano ha desvelado una noticia de especial relevancia para el Barça.

Xavi Simons, quien fuera una de las joyas de La Masía, ha sido traspasado de manera definitiva al RB Leipzig. El club alemán ha pagado 80 millones de euros por el talentoso neerlandés al PSG. Este movimiento aleja cualquier posibilidad de que Simons regrese al Camp Nou en el futuro cercano.

Xavi Simons, nuevo jugador del RB Leipzig

Xavi Simons, de 21 años, había estado cedido en el Leipzig desde 2023. Su negativa a regresar al PSG y el deseo del mismo club de venderle aceleraron las negociaciones. El acuerdo se cerró en 50 millones de euros fijos más 30 en variables de fácil cumplimiento.

Esta operación representa un éxito financiero para el PSG y una apuesta firme del Leipzig por el joven talento. Con este traspaso, Simons firma un contrato con el Leipzig hasta 2027. Este compromiso lo vincula al club alemán por las próximas temporadas, alejándolo definitivamente del Barça.

Un escenario sin regreso para el Barça

Aunque Xavi Simons se formó en La Masía, su futuro inmediato estará en la Bundesliga: ha quedado ligado al Leipzig hasta 2027. El Barça, por tanto, deberá buscar otras opciones para reforzar su plantilla en esa posición. Este movimiento también tiene implicaciones para el PSG.

La venta de Xavi Simons permite al club de París equilibrar sus finanzas tras las recientes inversiones. Además, facilita otras operaciones estratégicas, como la cesión de Milan Skriniar al Fenerbahçe, ya que el PSG había alcanzado el límite de jugadores cedidos permitido por la UEFA. Una vez más, Fabrizio Romano ha adelantado un movimiento clave para el mercado de fichajes.