Confirmat, Eric Garcia regala un fitxatge de 7 M al Vila-real: Flick l'ha descartat

Una de les prioritats de Hansi Flick per a la pròxima temporada consisteix a reforçar el lateral dret. Jules Koundé ho ha jugat tot i gairebé no ha tingut descans, provocant que hagi arribat al tram final de temporada en condicions molt justes. De fet, el francès, que feia molt de temps que no queia lesionat, va ser víctima del cansament acumulat just en el moment decisiu: contra l'Inter a la Champions League.

Héctor Fort, el seu teòric substitut, no ha gaudit de la confiança de Hansi Flick i gairebé no ha tingut oportunitats. En aquest sentit, la sortida del canterà culer és molt probable, segurament via cessió, perquè pugui acumular minuts de qualitat en un altre club. Davant d'aquest escenari, el Barça haurà de buscar un altre lateral que acompanyi Koundé, i l'alternativa preferida de tothom és Eric García.

Eric García s'ha convertit en el futbolista revelació en la segona part de la temporada gràcies al protagonisme que li ha donat Flick. El de Martorell no ha fallat i ha signat grans actuacions retornant-li al tècnic alemany la seva confiança. Per tant, llevat de sorpresa majúscula, Eric serà el suplent de Koundé: una gran notícia que té implicacions directes en el Villarreal.

El Barça regala un fitxatge de 7 milions al Villarreal

Andrei Ratiu, lateral dret del Rayo Vallecano, ha estat un dels futbolistes més destacats d'aquesta temporada a la Lliga. Els rumors que el relacionaven amb el Barça es van fer cada cop més persistents ja que Flick buscava un lateral que pogués competir amb Koundé. Era el preferit per acompanyar el francès, però Eric García li ha guanyat la partida.

Hansi Flick confia plenament en la polivalència del de Martorell, que pot jugar tant en la posició de pivot com en la de lateral dret. Davant d'aquest escenari, el tècnic alemany hauria descartat definitivament el fitxatge d'Andrei Ratiu, que podria recalar ara al Villarreal. L'equip groguet està considerant seriosament el seu retorn a casa tenint en compte que conserva el 50% dels seus drets.

El Villarreal repescarà Andrei Ratiu

El conjunt groguet conserva el 50% dels drets d'Andrei Ratiu i una opció de recompra xifrada en 7 milions. El lateral dret del Rayo ha multiplicat el seu nivell des de la seva arribada a Vallecas i les seves bones actuacions no han passat desapercebudes. Marcelino García Toral estaria avaluant fer efectiva la clàusula de recompra per incorporar-lo a la plantilla o revendre'l posteriorment.

Sigui com sigui, el que està clar és que si Andrei Ratiu acaba jugant al Villarreal serà gràcies a Eric García. El seu bon fer a les ordres de Hansi Flick ha modificat les prioritats del Barça, que ha descartat el lateral romanès.