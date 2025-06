Joan Laporta tanca un trident de luxe per al 2026: 'Nico Williams, Lamine Yamal i...'

Joan Laporta ha aconseguit tornar el FC Barcelona a l'elit del futbol europeu, una tasca que semblava impossible fa uns anys.

Després de moltes dificultats, i mesures dràstiques com la sortida de Messi, el club català ara gaudeix de l'estabilitat econòmica i esportiva que tant necessitava.

L'esforç i les decisions preses per Laporta han donat fruits, i un dels seus majors èxits ha estat l'ascens de Lamine Yamal.

Lamine Yamal, la joia de 'La Masia'

Lamine Yamal, la nova perla del FC Barcelona, ja és una realitat. Gràcies a la feina de Joan Laporta, el jugador format a la pedrera va tenir l'oportunitat de debutar amb el primer equip, una cosa que molts no esperaven tan aviat.

Si no hagués estat per les decisions estratègiques prèvies de Laporta, no està clar si Lamine hauria tingut l'oportunitat de brillar tan ràpidament. Avui, el jove talent s'ha guanyat el respecte i l'admiració dels aficionats culers.

El primer pas: Nico Williams

Amb l'irrupció de Lamine Yamal, el següent pas en la visió de Laporta és reforçar l'atac. Per això, ha aconseguit fer un pas important amb la incorporació de Nico Williams, que s'unirà al Barcelona aquest estiu.

Aquest fitxatge, tot i no ser de 100 milions d'euros, aporta un gran valor al conjunt culer.

Amb Lamine Yamal i Nico Williams com a extrems, el poder ofensiu del Barça es multiplica de manera significativa, i Hansi Flick podrà fer meravelles amb aquest nou trident.

El fitxatge somiat: Julián Álvarez

Però Joan Laporta no s'atura aquí. El seu pròxim objectiu és fitxar un davanter de primer nivell per completar el trident de somni.

L'escollit és Julián Álvarez, l'ariet argentí de l'Atlético de Madrid. Álvarez ha demostrat ser un '9' de gran talent i ha deixat empremta a la lliga espanyola.

Tot i que el seu fitxatge no es concretarà aquest estiu, el Barça ja es prepara per llançar-se a per ell l'any vinent.

Un trident històric

La visió de Laporta és clara: formar un trident letal amb Lamine Yamal, Nico Williams i Julián Álvarez. Si aconsegueix tancar el fitxatge del davanter argentí, el Barça tindrà a les seves files una de les ofensives més potents de la història.

Amb aquests tres jugadors, l'equip culer podria estar en camí d'aconseguir un domini absolut en totes les competicions.

Joan Laporta està decidit a construir un equip imparable, i aquests moviments són només el principi. El futur del FC Barcelona sembla brillant