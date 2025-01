Confirmado, cambio de cromos con el Chelsea: Aurélien Tchouaméni se va del Real Madrid

El Real Madrid atraviesa un excelente momento deportivo. Poco a poco, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti mejora su juego, apuntando a llegar al tramo decisivo de la temporada en las mejores condiciones. En ataque, la conexión entre Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Bellingham ha sido clave, demostrando una gran sintonía y efectividad de cara a puerta.

Sin embargo, hay ciertos jugadores que no terminan de cuajar en el Santiago Bernabéu. Un ejemplo es Aurélien Tchouaméni, quien llegó como sustituto de Casemiro, pero lo cierto es que no ha terminado de convencer ni a la directiva ni al público del Real Madrid. Su rendimiento está siendo criticado en muchos sectores, ya que no rinde ni como pivote ni como central.

A pesar de su talento, el centrocampista francés no ha sabido asumir el rol que le ha propuesto Carlo Ancelotti, lo que ha generado dudas sobre su continuidad en el equipo. En este contexto, Florentino Pérez ha planteado un intercambio que ha sido aprobado por la directiva blanca. Aurélien Tchouaméni se iría al Chelsea para que llegase todo un Campeón del Mundo.

Florentino Pérez plantea un intercambio con el Chelsea

Florentino Pérez estaría valorando la posibilidad de utilizar a Aurélien Tchouaméni como moneda de cambio para fichar a Enzo Fernández, el mediocampista argentino que milita en el Chelsea.

Según 'DSports', el presidente del Real Madrid está planeando "hacerlo todo" para fichar a Enzo Fernández. Además, Enzo sigue mostrando dificultades para sobreponerse al alto precio que costó su fichaje en 2023 (106 millones de libras). A pesar de su capacidad para distribuir el juego y su intensidad defensiva, demostrada con su selección, sigue sin encontrar su mejor versión en el Chelsea.

Un intercambio con sentido para el Chelsea

La posibilidad de un intercambio entre Aurélien Tchouaméni y Enzo Fernández parece tener sentido para ambas partes. El Chelsea, en pleno proceso de reestructuración, podría aprovechar el talento del centrocampista francés para reforzar la posición del pivote. Por su parte, el Real Madrid se haría con un jugador que se ajusta mejor a las necesidades actuales del equipo.

Aunque las negociaciones aún no están avanzadas del todo, la idea de este movimiento ha empezado a tomar fuerza. Además, Florentino Pérez confía en que el atractivo de jugar en el Real Madrid y competir al máximo nivel podría convencer a Enzo Fernández para dar el salto a LaLiga.

Mientras el equipo disfruta de un gran momento en lo deportivo, Florentino Pérez y la dirección deportiva trabajan para fortalecer la plantilla a largo plazo. La posible llegada de Enzo Fernández sería un golpe de efecto para consolidar el centro del campo y mantener al Real Madrid como uno de los equipos más competitivos del mundo. Las próximas semanas serán clave para decidir el futuro de Aurélien Tchouaméni y el desenlace de este posible intercambio.