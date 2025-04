Oficial, oferta inesperada per a Andreas Christensen: Flick accepta, el seu destí sorprèn

La situació que està vivint el central danès del Barça, Andreas Christensen, és la més complicada des que va arribar a l'estiu de 2022. L'internacional danès va arribar lliure en acabar contracte amb el Chelsea i es va integrar perfectament a la disciplina blaugrana. Sempre ha estat valorat per la seva professionalitat i total compromís amb el grup.

Les seves primeres temporades van ser satisfactòries i va acabar sent un fix per a Xavi Hernández al centre de la defensa. La seva polivalència va ser important per a l'equip, sense anar més lluny, Xavi el va utilitzar l'any passat en la demarcació de pivot. La falta d'efectius en aquesta posició va ser un autèntic maldecap per al tècnic de Terrassa i Christensen li va resoldre la papereta.

Al fitxatge fallit d'Oriol Romeu a la medul·lar, Christensen va ser capaç de donar-li consistència i solidesa al centre del camp culer. No obstant això, el danès ha encadenat diverses lesions que l'han minvat des del punt de vista físic. La seva última lesió l'ha mantingut fora de la competició durant diversos mesos i el danès només ha pogut disputar 26 minuts aquesta temporada en el partit inaugural a Mestalla.

Hansi Flick no compta amb Christensen

El central té contracte amb el Barça fins al juny de 2026 i, encara que està ja gairebé recuperat per tornar a la competició, el seu futur estaria lluny del Barça. La competència, tant en la línia defensiva com en la medul·lar és enorme i el Barça estaria disposat a fer caixa amb el seu traspàs. El club no vol que el danès surti lliure la temporada pròxima i el pla és traspassar-lo aquest estiu.

Des de la seva tendinopatia, Christensen ha tingut diverses recaigudes quan semblava que ja estava recuperat. Podria obtenir l'alta mèdica en pocs dies però el staff mèdic vol actuar amb la màxima prudència veient els antecedents. No es descarta que Andreas Christensen pugui deixar el Barça a l'estiu sense disputar ni un sol minut més, Flick no compta amb el futbolista.

Oferta inesperada d'Aràbia Saudita

A pesar de tenir una pèssima temporada a causa dels seus continus problemes físics, Andreas Christensen està despertant l'interès de diversos equips saudites. És sens dubte una bona notícia per al Barça i la seva direcció esportiva que veuria una gran oportunitat per traspassar el danès. El Barça estaria disposat a negociar la seva venda per una xifra propera als 10M Euros.

Els equips d'Aràbia Saudita han demostrat en els últims mercats de fitxatges la seva gran capacitat econòmica per fitxar en el mercat europeu. La possible venda de Christensen suposaria un alleujament econòmic generant ingressos i alliberant massa salarial. Oportunitat d'or per poder acometre nous fitxatges i reforçar les posicions objectiu que s'ha marcat el club blaugrana.