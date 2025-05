Confirmat, adeu Barça, jugarà al PSG: Luis Enrique aconsegueix l'impossible

En l'èxit del PSG aquesta temporada té molt a veure la mà de Luis Enrique. L'equip parisenc ha guanyat el campionat de lliga i el tècnic asturià ha estat guardonat com el millor entrenador de la Ligue 1. A més, amb 39 partits sense perdre a domicili, l'equip de Luis Enrique ha fet història en les 5 grans lligues superant el rècord del Milan de Capello amb 38 encontres.

Luis Enrique ha aconseguit armar un equip sense grans individualitats on cada jugador té clar el seu rol i juga per al col·lectiu. I no només això, ja que l'asturià ha aconseguit una cosa impensable: el PSG juga millor sense Mbappé. Els resultats li estan donant la raó i els parisencs poden alçar-se amb el triplet si guanyen la Copa de França i la Champions.

Acabi com acabi la temporada, el PSG està preparant certs moviments per aquest pròxim estiu i un d'ells està directament relacionat amb el Barça. L'equip català necessita donar solució al dilema que s'ha generat a la porteria i el PSG podria tenir la solució. No obstant això, Luis Enrique ha mogut fitxa perquè no succeeixi.

El Barça vol pescar al PSG

El FC Barcelona encara no sap què passarà amb els seus porters l'any que ve. Ter Stegen ja està recuperat, però el seu nivell genera dubtes. Mentre que, d'altra banda, ni Szczesny ni Iñaki Peña sembla que vagin a continuar.

Davant tal escenari, el Barça està interessat a repescar el porter suplent del PSG i ex de La Masia: Arnau Tenas. El de Vic va quedar lliure al juny de 2023 i actualment és el suplent de Donnarumma. Encara que no ha disposat de molts minuts des de la seva arribada a París, Luis Enrique està encantat amb ell i no valora la seva sortida.

Arnau Tenas s'allunya definitivament del Barça

Els rumors que el Barça busca un porter si Szczesny acaba rebutjant la possibilitat de renovar el seu contracte van creixent. Iñaki Peña sembla no comptar amb la confiança de Hansi Flick i tindria peu i mig fora del club. Encara que el Barça confia en els porters de La Masia, Flick estaria buscant un porter jove amb experiència internacional.

Aquí sorgeix la figura de Arnau Tenas, que encara que està sent un actor secundari per al moment al PSG, és considerat peça valuosa. El porter català ha complert amb escreix sempre que li ha tocat defensar la porteria parisenca. No obstant això, Luis Enrique no el deixarà sortir, cancel·lant així el seu retorn al Camp Nou.