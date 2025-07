Comiat al Reial Madrid, Jacobo Ramón ja té nou equip: tots els detalls

Jacobo Ramón pot considerar-se un veritable afortunat per haver aconseguit el somni de qualsevol jugador de la pedrera del Real Madrid. Després de passar tota la seva vida a les categories inferiors de La Fábrica, ha arribat a debutar al Bernabéu. Jugar amb l’escut blanc al pit és un privilegi a l’abast de ben pocs, i l’alt central ho ha aconseguit.

El seu debut va arribar sota la direcció d’Ancelotti, que va confiar en ell en un moment clau de la temporada amb moltes lesions. Jacobo Ramón va aparèixer i va deixar bones sensacions, demostrant caràcter, solidesa i una maduresa impropia de la seva edat. Per això, el seu desig era quedar-se i créixer sota les ordres de Xabi Alonso, el nou entrenador del Real Madrid.

Tanmateix, la realitat ha acabat imposant-se de manera clara després del Mundial de Clubs. En aquella competició va quedar demostrat que Jacobo Ramón no entra en els plans immediats de l’entrenador. Amb l’arribada de Dean Huijsen i els rumors sobre el possible fitxatge d’Ibrahima Konaté, el seu futur al club blanc ha quedat sentenciat.

Jacobo Ramón troba el seu lloc lluny del Madrid

Com ja ha passat amb Jesús Vallejo, que ha marxat a l’Albacete, Jacobo Ramón també ha hagut de buscar una sortida interessant per continuar desenvolupant la seva carrera. Per la seva banda, el Real Madrid ha optat per no frenar la seva progressió, facilitant així la seva marxa a un nou destí. I Fabrizio Romano ha confirmat tots els detalls del traspàs.

Per sorpresa de molts, Jacobo Ramón no seguirà a La Liga, sinó que provarà sort a la Serie A. El Como serà el seu destí i Cesc Fàbregas el seu proper entrenador. Una aposta interessant, ja que el club italià està en plena reconstrucció amb un projecte jove i ambiciós.

El traspàs s’ha tancat en 2,5 milions d’euros fixos, més variables per objectius assolits. A més, el Real Madrid ha estat intel·ligent en la negociació i s’ha reservat dues condicions molt favorables. D’una banda, manté el 50% dels drets d’una futura venda i, de l’altra, es reserva una opció de recompra durant tres temporades.

Jacobo Ramón es posarà a prova al Como

Això vol dir que, si Jacobo Ramón explota com a futbolista al Como, el club blanc el podrà recuperar per un preu mínim. Una fórmula cada cop més habitual en les operacions de sortida de joves talents. Permet que els jugadors tinguin continuïtat sense tallar la possibilitat de tornar.

A partir d’ara, Jacobo Ramón iniciarà una nova etapa lluny de Valdebebas. El projecte de Cesc Fàbregas li ofereix minuts, estabilitat i l’oportunitat de madurar en un entorn exigent però sense la pressió del Bernabéu. Veurem si el central espanyol compleix les expectatives i acaba tornant com un jugador fet al Real Madrid.