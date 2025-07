La marxa de Luka Modric del Real Madrid marca la fi d'una etapa irrepetible al centre del camp del club blanc. El croat ha estat una figura essencial durant més d'una dècada, deixant una empremta inesborrable amb el seu talent, intel·ligència tàctica i compromís. La seva absència deixa un buit evident que, per ara, ningú a la plantilla sembla capaç d'omplir amb solvència.

Xabi Alonso ja s'ha adonat de la manca d'un organitzador de nivell a la medul·lar. El Madrid va tenir problemes per controlar el ritme dels partits al Mundial de Clubs: la circulació de pilota va ser lenta i massa previsible. Sense Luka Modric, l'equip perd claredat en la presa de decisions i serenor en els trams clau dels encontres.

Actualment, l'única peça amb un perfil una mica similar és Dani Ceballos, que posseeix tècnica, visió i bona lectura del joc. Tanmateix, tot indica que no compta amb la plena confiança de Xabi Alonso, que valora altres característiques per al seu sistema. De fet, no es descarta que el migcampista andalús abandoni el club durant aquest mateix estiu.

Xabi Alonso demana un fitxatge de 150 M€! Serà el nou Luka Modric, és molt bo

Xabi Alonso és plenament conscient que la seva primera temporada a la banqueta del Real Madrid serà jutjada amb lupa. Per això no vol córrer riscos innecessaris i ha sol·licitat a la directiva un reforç de primer nivell per al centre del camp. L'objectiu és clar: trobar un jugador capaç d'assumir el rol de líder creatiu que exercia Luka Modric.

Segons la informació publicada per fichajes.net, el tècnic basc ha posat sobre la taula un nom molt concret. Es tracta de Enzo Fernández, migcampista argentí del Chelsea, a qui ja va seguir de prop durant la seva etapa al Benfica. El Real Madrid estaria disposat a presentar una oferta de 150 milions d'euros pel seu traspàs.

Cal recordar que el Chelsea va pagar en el seu dia 120 milions per incorporar Enzo Fernández des del Benfica després d'un espectacular Mundial a Qatar. Ara, el club londinenc podria acceptar una xifra una mica superior per equilibrar els seus comptes. Florentino Pérez i la directiva valoren molt seriosament l'operació.

Enzo Fernández, l'únic capaç d'assumir el rol de Luka Modric

Enzo Fernández encaixa a la perfecció en el perfil que busca Xabi Alonso: jove, talentós, amb personalitat i gran desplegament físic. La seva capacitat per organitzar el joc, trencar línies amb la passada i mantenir la intensitat durant 90 minuts el converteixen en una peça ideal. A més, ha demostrat en múltiples ocasions que no s'arronsa davant la pressió dels grans escenaris.

El tècnic del Real Madrid creu que, amb un entorn adequat i la confiança necessària, Enzo Fernández pot assolir el nivell que ha donat Luka Modric en la seva millor època. No és una comparació fàcil, però tampoc és una petició a l'atzar: Xabi vol construir el nou projecte blanc amb una base sòlida. I per això necessita un director d'orquestra que sàpiga controlar cada compàs del joc.

De moment, no hi ha confirmació oficial per part del club, però els contactes amb l'entorn del jugador ja han començat. La Juventus també segueix de prop l'argentí, tot i que no sembla en condicions d'igualar una oferta tan elevada. Tot apunta que, si el Real Madrid decideix llançar-s'hi amb força, Enzo Fernández podria vestir de blanc més aviat que tard.