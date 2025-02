Cesc Fàbregas demana i provoca un gir de 180 graus amb Nico Paz: 'El Madrid sap...'

El Real Madrid, malgrat la victòria davant el Manchester City, travessa moments de reflexió. Amb la defensa en quadre i l'atac sostenint l'equip, Florentino Pérez sap que la zona medul·lar continua necessitant reforços. Després de la sortida de Kroos, Ancelotti no acaba de trobar la tecla del bon joc col·lectiu.

Fins a la data, Dani Ceballos ha estat qui ha assumit un paper clau al centre del camp, amb estadístiques de passada que enlluernen l'afició del Real Madrid. No obstant això, el rendiment de l'andalús no es considera suficient per dissipar els dubtes al voltant de l'equip. És per això que Florentino Pérez continua molt pendent de tot el que envolta a Nico Paz.

Nico Paz brilla a Itàlia

Nico Paz va abandonar el Real Madrid l'estiu passat davant la previsible falta d'oportunitats. Una decisió que, vista amb perspectiva, no podia ser més encertada. Com a punt de comparació, Arda Güler o Endrick van decidir quedar-se i gairebé no juguen.

En canvi, per a Nico Paz, sortir del Real Madrid ha representat un gran pas en la seva carrera esportiva. Actualment es troba a les files del Como que maneja Cesc Fàbregas i ja és titular indiscutible. Però a més, en cada partit deixa detalls d'autèntic crack, i els seus números són molt bons: 5 gols i 4 assistències en 22 partits.

Davant tal rendiment, Cesc Fàbregas ja va deixar caure fa algunes setmanes que el Como intentarà retenir a Nico Paz com sigui. No obstant això, Florentino Pérez es va guardar una opció de recompra per 9 milions que no dubtarà a activar, obligant els italians a buscar alternatives al mercat.

Cesc Fàbregas vol fitxar ja el substitut de Nico Paz

Florentino Pérez ha rebut notícies que podrien canviar el rumb del Real Madrid. Segons apunten des de 'Defensa Central', el Madrid sap que el Como està molt interessat a fitxar Paulo Dybala, davanter de la Roma. L'internacional argentí és una de les estrelles de la Serie A i arribaria per ocupar el buit que deixarà Nico Paz amb el seu retorn al Santiago Bernabéu.

D'aquesta manera, la seva signatura podria facilitar que el Como precipités el retorn de Nico Paz al Real Madrid. Malgrat els seus 20 anys, els 1.651 minuts que ha disputat evidencien com de ràpid s'ha guanyat la confiança de Cesc. En el que va de campanya, Nico ha mostrat un gran rendiment i podria ser una peça important de cara al futur.

Nico Paz, més a prop del Real Madrid

El fitxatge de Paulo Dybala seria una operació clau per al Como. La seva qualitat, experiència i capacitat golejadora serien un reforç important per a l'atac i el centre del camp del club italià.

En aquest sentit, la sortida de Nico Paz provocada per aquest moviment de mercat podria beneficiar a nivell econòmic al Como i a nivell esportiu al Real Madrid. Les pròximes setmanes seran decisives per veure si aquesta operació es concreta.