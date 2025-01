Confirmat, el Barça lluita pel fitxatge del nou Erling Haaland, adeu final al Chelsea

El Barça, com pràcticament tots els grans clubs d'Europa, somiava amb el fet de reforçar-se fitxant a Erling Haaland, però el davanter centre noruec acaba de renovar amb el Manchester City fins al 2034. Amb aquesta nova renovació, el Barça confirma el seu adeu al somni de fitxar a Erling Haaland, però això no significa que el club culer no tingui alternatives per suplir a Lewandowski. Deco i Joan Laporta saben que Lewandowski està en el tram final de la seva carrera i, per tant, ja treballen per fitxar el nou Erling Haaland, que diria adeu al Chelsea.

La rivalitat entre Barça i Chelsea està molt present i augmenta quan arriba el mercat de fitxatges, ja que són dos dels grans clubs que més estudien futurs talents europeus. El Barça, com ja vam explicar a 'e-Notícies', continua intentant aconseguir un davanter centre que, dins d'una temporada, estigui llest per ser titular i rellevar definitivament a Robert Lewandowski. Per això, el Barça, liderat per Joan Laporta, ja s'oblida d'Erling Haaland i busca aconseguir el que serà el seu hereu a nivell golejador: confirmat, lluita amb el Chelsea.

Joan Laporta té molt clar el que vol fer en el pròxim mercat de fitxatges d'estiu. Trobar un '9' pur és la seva gran prioritat i, encara que han sortit a col·lació diversos noms com el d'Erling Haaland, el seu favorit té fins i tot millors registres golejadors que el noruec. La estrella del Manchester City ha sonat moltes vegades per al Barça, però, aquest mateix divendres, ha renovat amb el conjunt de la Premier League i, per tant, queda totalment descartat.

El Barça diu adeu a Erling Haaland, però tanca el fitxatge del que serà el seu successor: "El Chelsea no l'acaba..."

El Barça esperava optar a fitxar a Erling Haaland, però el davanter noruec, que va arribar a Anglaterra fa algunes temporades, ha renovat amb el City i el seu fitxatge queda descartat. Dir adeu a Erling Haaland no hauria de suposar un problema per al Barça, ja que Joan Laporta té una alternativa similar al 'cyborg' que, suposadament, ja estaria bastant encarrilada. El Barça vol fitxar un '9' aquest pròxim estiu i Joan Laporta confirma que no serà Erling Haaland: "el fitxatge serà encara millor, ja ho veureu tots els culers".

No és fàcil superar els registres d'Erling Haaland, però la veritat és que hi ha un '9' que ho està fent des de fa alguns mesos i agrada molt al Barça. Erling Haaland no serà el fitxatge, però el club culer confia en endur-se el davanter centre que està cridat a marcar una nova era a Europa, sobretot a nivell ofensiu. A més del Barça, el Chelsea també vol endur-se el nou Erling Haaland, però aquest s'ha posat en contacte amb el club català per confirmar que la proposta anglesa "no convenç".

Confirmat, el Barça lluita el fitxatge del nou Erling Haaland, adeu final al Chelsea

De moment, el Barça compta amb Robert Lewandowski per a la pròxima temporada: els seus números són envejables i està demostrant que l'edat no és important. Encara que el seu contracte expira el 30 de juny de 2026, té una clàusula que, si juga el 55% dels partits, queda renovat una temporada més. No obstant això, el polonès no és etern i Deco necessita accelerar per trobar ja el seu relleu natural, que recorda i molt al noruec Erling Haaland, tendència després de renovar fins al 2034.

Joan Laporta ja s'acomiada, com és evident, d'Erling Haaland, però ha posat la lupa en fitxar el davanter que està cridat a ser fins i tot millor que el noruec. Parlem d'un jugador que aquesta temporada 'ho està petant' a Portugal i que, a més, ha estès aquestes exhibicions a la UEFA Champions League, màxima competició de clubs continental de futbol. Aquest no és altre que el suec Viktor Gyökeres, golejador que té ofertes de Barça i Chelsea, entre molts altres grans conjunts d'Europa.

El Barça s'ha posat en contacte amb Gyökeres i li ha comunicat que és l'escollit per reemplaçar a Lewandowski, al qual li queda una temporada més a l'elit. Viktor Gyökeres, per la seva banda, ha donat l''ok' final al Barça, que pagarà uns 75 milions d'euros pels serveis del golejador de l'Sporting de Portugal. Viktor Gyökeres segueix un perfil similar al de Haaland i s'ha convertit en l'alternativa barata al noruec: domina tots els registres golejadors i està cridat a marcar una època.