On vaig dir dic, dic Diego: Enrique Cerezo parla de Clément Lenglet sense embuts

El futur de Clément Lenglet sembla aclarir-se després de les últimes declaracions d'Enrique Cerezo. El defensa, propietat del Barça i cedit a l'Atlètic, ha de resoldre com més aviat millor el seu futur immediat per saber on acabarà jugant la pròxima temporada. En les últimes hores la seva situació ha donat un gir de 180 graus completament inesperat.

Fa uns dies, les informacions que arribaven de Clément Lenglet eren molt confuses malgrat assentar-se de manera indiscutible en l'esquema de Simeone. Els rumors indicaven que l'Atlètic no volia negociar el traspàs de Lenglet i que el central tornaria al Barça. No obstant això, les últimes paraules d'Enrique Cerezo indiquen el contrari.

L'Atlètic espera arribar a algun tipus d'acord amb el Barça per fitxar definitivament Clément Lenglet. D'aquesta manera, el club presidit per Joan Laporta podrà resoldre un maldecap: treure's de sobre l'altíssima fitxa de Lenglet, que llastra l'economia del club català. Així ho ha confirmat Enrique Cerezo.

Enrique Cerezo confirma el de Clément Lenglet

Hansi Flick no compta amb Clément Lenglet, mentre que per a Simeone s'ha convertit en una peça fonamental en la defensa colchonera. L'Atlètic de Madrid no es va reservar opció de compra quan es va realitzar la cessió l'estiu passat.

No obstant això, a tenor de les paraules de Enrique Cerezo, sembla que el futur de Clément Lenglet ja està decidit. "Lenglet és un jugador propietat del Barça. Parlarem i m'imagino que hi haurà un acord perquè continuï amb nosaltres", ha dit.

En conseqüència, ara toca negociar i que ambdós clubs arribin a un acord per al traspàs del defensa. No sembla que hagi d'haver-hi molts problemes, ja que Clément Lenglet és actualment un gran obstacle per a l'economia del Barça. L'Atlètic el vol a la seva plantilla la pròxima temporada i el més lògic seria que s'arribés a un acord en breu.

5 milions separen Lenglet de l'Atlètic

L'Atlètic de Madrid és conscient del problema que té el Barça amb Clément Lenglet i intentarà negociar a la baixa el seu fitxatge. En principi, Joan Laporta havia taxat el francès en 10 milions, però segurament haurà de conformar-se amb una xifra bastant inferior. L'objectiu és traspassar el jugador i alliberar massa salarial, ja que Lenglet encara té contracte en vigor fins al juny 2026.

Enrique Cerezo, per la seva banda, estaria disposat a pagar 5 milions pel defensa, però no més. Hi ha un cert estira-i-arronsa en la xifra final, però no es preveu que sigui un impediment per arribar a un acord en les pròximes setmanes. Els dos surten guanyant amb l'operació, llevat de sorpresa, Lenglet seguirà al Metropolitano.